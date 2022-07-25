【JUPAS】中大中國研究平均51人爭1位　升學顧問料與開辦STEM課程趨勢有關

▲ 中大中國研究課程成為學額競爭最激烈課程，508人爭奪10個學額，平均約51人爭一學位。（資料圖片）

大學聯招（JUPAS）最後一輪改選於上周六完結，中大中國研究課程罕有成為學額競爭最激烈課程，508人爭奪10個學額，平均約51人爭一學位。而教育、運動、動畫製作相關學科仍然十分搶手。升學顧問分析，大學開辦STEM及電腦相關課程成趨勢，令心儀文史哲學科的同學選擇減少，導致相關課程競爭更激烈，又相信移民潮下大部分學科最終收生分數會比以往低。

按8大公布的聯招改選申請數據，以首三志願（Band A）申請人數計算，競爭最激烈的學科為中大中國研究，設10個學額，平均51人爭一學位。首10個競爭最激烈的課程中，教大有5個課程上榜，其中歷史教育383人爭10個學額，平均38人爭一位；創意藝術與文化榮譽文學士 (視覺藝術)則約31人爭一位。

運動相關學科繼續十分搶手，教大運動科學及教練榮譽理學士630人爭20個學額，約32人爭一位；中大健康與體育運動科學及浸大體育及康樂管理文學士分別約26人及23爭一位。以往競爭十分激烈的浸大「動畫及媒體藝術專修」，今年起改為「遊戲設計及動畫主修」，競爭由去年的36人爭一學位，放緩至30人爭一學位；而嶺大動畫及數碼藝術(榮譽)文學士亦要約29人爭一位。

至於最多人報讀的首三位課程，依次為有1,523人報讀的中大工商管理學士綜合課程，有1,516人報讀的教大幼兒教育榮譽學士，及有1,514人報讀的科大工程學。城大工商管理學士（會計）亦有1,025人報讀，城大指，聯招課程改選後，報讀人數比去年同期增加約6.9%。

學友社學生輔導顧問吳寶城表示，今年首兩位競爭激烈課程學額都比較少，加上近年大學開辦STEM及電腦相關課程成趨勢，整體學額不變底下，部分大學選擇抽走文史哲學科學額，令心儀此類學科的同學選擇減少，導致課程競爭更激烈。他相信除上述學額較少的學科，移民潮下大部分學科一般最終收生分數也會比以往低。

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記者：黃悅晴