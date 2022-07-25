【膠袋收費】政府提膠袋稅可升至2元　只待立法會動議支持？

減廢是環境及生態局的首要任務，考慮到疫情下本港的經濟狀況及市民接受水平，政府今年6月已將塑膠購物袋的最低徵費水平，由5毫調高至1元，並已刊憲。不過有立法會小組委員認為，把最低收費水平提升至2元，可進一步加強減廢成效。政府亦表明，對調高收費水平持開放態度，認為若有立法會議員在審議期限屆滿前，動議修訂最低收費水平至1元以上，政府亦會接納，意味仍有機會進一步調高至2元。



環境及生態局局長謝展寰日前接受訪問時亦表示，塑膠購物袋徵費5毫已失阻嚇力。當局早在2021年9月至12月，由可持續發展委員會進行公眾諮詢，今年4月已向政府提交報告，當時建議政府提高收費水平，指出每個塑膠購物袋收費1元或2元，有助促使消費者改變他們的行為習慣。



政府向立法會提出，參考澳門及其他地區的相關收費水平、市民的接受程度等，建議至少調高至1元；更指，在現時整體經濟和社會氣氛下，循序漸進調整收費水平會較適合。



據謝展寰早日的說法，當局認為調高至1元或2元都有作用，但若市民對加價較敏感，由加至1元開始，相信社會較易接受。



不過立法會文件披露，立法會相關附屬法例小組委員會早前就《產品環保責任條例》調高塑膠購物袋徵費作出討論。在本月5日會議上，有委員認為相比政府建議的最低1元收費水平，認同提升至2元將能進一步加強收費計劃的減廢成效；而政府亦表明，對調高水平持開放態度。

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政府今年6月10日已就塑膠購物袋提高最低收費水平至1元的附屬法例，即是《2022年產品環保責任條例(修訂附表3)令》）刊憲，並於6月15日提交立法會進行先訂立後審議的程序。立法會其後於7月6日會議上通過決議案，以延展該附屬法例的修訂期限。



政府表示，若有立法會議員在審議期限屆滿前，在立法會會議上動議修訂最低收費水平至1元以上，政府亦會接納；此舉亦意味相關收費有機會進一步加至2元。



該法案委員會主席葛珮帆接受Topick查詢時表示，若有議員提出修訂至2元，最終仍要由立法會議員投票決定，而法案委員會只有20位立法會議員，不能代表所有政黨或組別，相信要獲通過亦有一定難度。



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責任編輯：吳雋妍