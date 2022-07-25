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【升中放榜】滿意率新高料無減家長叩門意欲　專家：英中或搶收非「111」叩門生

社會 21:56 2022/07/25

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升中派位整體獲派首3志願滿意率達94%，學界及升學專家均指部分家長仍會向心儀中學叩門。（資料圖片）

明日（26日）升中派位放榜，受移民潮及出生率下降等因素影響，今年參加派位人數按年再挫5%至4.9萬，推高升中派位滿意率，幾乎全部破紀錄，整體94%學生獲派首3志願；俗稱「大抽獎」的統一派位階段，更有71%獲派首志願，首次突破7成。

教育局局長蔡若蓮料「音樂椅」效應會減到最少，但學界及升學專家均估計部分家長即使獲派第2志願，仍會進取地向名校叩門，有小學校長籲家長勿藥石亂投，專家亦提醒部分英中為免「落車」，也會考慮非「111」首選學校的叩門生。

獲派第2志願也會「再博吓」　校長籲家長勿貪得無厭

教育局今日（25日）公布，本年度有49,448名學生參加升中派位，是近5年低位，按年急挫2,607、跌幅5.01%。

按獲「自行分配學位」及「統一派位」階段獲派首3志願學校的學生人數合計，整體滿意率為94%，按年升2個百分點，已連升3年，創2001年有紀錄以來新高，平去年及2016年創下92%紀錄；獲派首志願比率83%亦創新高，按年升2個百分點。

其中統一派位有89%學生獲派首3志願，71%更獲派首志願，分別按年升2個及4個百分點；至於5月揭盅的自行分配學位，則有66%獲派首志願，亦平了2016年紀錄。

資助小學校長會名譽主席張勇邦（左）呼籲家長切忌只考慮「名氣最大」中學，應選擇適合子女的學校。（資料圖片）

張勇邦：英中生源被吸　推高滿意率

資助小學校長會名譽主席張勇邦分析，移民潮下傳統英中學生被英語授課為主直資中學吸納，推高派位滿意率，惟他知悉有家長計劃即使獲派第2志願、同屬坊間「趨之若鶩」的英中，仍希望到首志願英中叩門，加上移民潮下仍有參加派位學生離港，有關學校也會招候補生（叩門生），倘家長掌握學校叩門資訊，放榜後的音樂椅效應「唔會減得好低」。

張勇邦直言不希望學生流動太劇烈，提醒已獲派心儀中學的家長切忌貪得無厭、藥石亂投，如自行階段獲派學校理應是「最心儀嗰兩間」，；其任教的灣仔聖公會聖雅各小學，亦不會向獲首3志願的學生寫推薦信，盼減少家長帶子女四出叩門壓力。

地區名校油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀亦指，有一批家長報直資是騎牛搵馬，放榜後或再去心儀官津叩門；過往也有家長獲派第2、3志願「再博吓」，加上現時叩門成功率增加，許多家長會抱「試吓無妨」心態叩門，惟她亦不建議家長給子女太大壓力。

專家：英中免落車　考慮非「111」學生

過往部分中學只考慮「111」叩門生（即自行分配、統一派位甲、乙部均選該校為首志願），升學專家梁永樂預計，部分官津校生源被直資、私校吸納，今年也會接受非「111」叩門申請，「尤其英中名校，想收夠Band 1（第1組別）學生，以免人數不達標『落車』」，形容「英中爭叻學生，多過學生去叩位」，建議成績好、適合英語學習的學生不妨大膽些向英中名校叩門，但如英文不達標便應選擇適合學校，「唔好諗住易咗就去叩，太樂觀會為小朋友增加不必要壓力。」

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記者：馮琪雅

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