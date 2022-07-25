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【生命科學】生命科技青年會設5萬元獎學金名額20個　配合師友實習培訓人才

社會 22:12 2022/07/25

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香港生命科技青年會執行總監黃槿、實習計劃參與學生白楚妤、南豐生命科技總監蔡劭暘（左起）（李榮忠攝）

香港生命科技青年會今年設立獎學金計劃，向有意在大學主修或正修讀生命科學及生物醫學的學生，提供5萬元獎學金，並向他們提供師友計劃，由行內資深研究人員及從業者帶領；青年會指本港生物科技發展迅速，出路也比以前多，畢業生不只研究或教學兩條路。

香港生命科技青年會執行總監黃槿表示，本港與生命科學相關的獎學金較少，推出獎學金計劃是希望吸引、培育和凝聚香港的生命科學人才。他強調，除了提供財政支持外，得獎者亦能受益於師友計劃及夏季實習計劃，由生命科學及生物科技行業專家作為導師，令學生能更了解行業生態及出路的多元化。

黃槿指，獎學金首年名額20個，向每位得獎者發放5萬元獎學金，至今已收到超過20份申請。至於今年的夏季實習計劃則收到300份申請，申請人數創新高，當中不乏來自香港、英國和美國30多所院校的頂尖本科生和研究生。35名實習生在7至8月期間，獲分配到20間享負盛名的生物科技公司及本地初創工作，包括南豐生命科技 、薪創生命科技公司 、宏聲醫療科技等。

實習計劃僱主之一的南豐生命科技總監蔡劭暘表示，本港生物科技公司一直都有發展，而自香港交易所在2018年更新了第18A章生物科技公司上市規則與指引，吸引更多資金及投資者，令本港的生命科技產業蓬勃發展，畢業生出路不只研究或教學，更會有風險投資、基金公司等會向他們招手。

白楚妤是今屆實習計劃的學生，她在倫敦瑪麗皇后大學升讀生物醫學3年級，目前在南豐生命科技工作。她指，從未想過能向商業方面發展，而因師友計劃及實習令她了解到原來行業出路比想像中闊，未來或會想於商界方面發展。

香港生命科學獎學金計劃的對象為為本港6間大學包括，香港大學、中文大學、科技大學、理工大學、城市大學及浸會大學，於2021/2022學年修讀理學士學位課程的一年級生，修畢第一學年後，累積成績平均績點達到3.5或以上，並於二年級時主修生命科學或生物醫學課程；截止日期為本周五（29日）。

每位得獎者將在修讀二年級或三年級時獲得五萬港元的獎學金，並保送本會師友計劃裝備未來職場所需的知識和技巧，以及優先申請本會夏季實習計劃。

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記者：李榮忠

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