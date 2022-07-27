梁乃鵬、段崇智突被踢出授勳名單？　消息：被DQ者另有其人

▲ 中大校長段崇智。（資料圖片）

今年七一授勳名單，延至今日才揭曉，為何延遲引起不少揣測，一度有傳中大校長段崇智、前校董會主席梁乃鵬原在名單之上，但因有爭議，要重新檢視，最後更被剔出名單。

但可靠消息表示：絕無此事！段、梁二人根本從未在批准名單之上。強調授勳名單是前特首林鄭月娥的「原裝版本」，並無改動。港府在新聞稿中，亦特別注明，他們是「獲前任行政長官林鄭月娥頒授勳銜和嘉獎人士」，換言之，這全是林鄭之作，與現任特首李家超無關。

事實上，會被剔出名單的，另有其人，即本來獲授銅紫荊星章的光大控股（0165）行政總裁陳爽。

按慣例，授勳名單在公布前，會預先會發給傳媒，但規定須於翌日的凌晨零時一分後，才可對外公布。昨午傳媒預先收到的名單上，光大的陳爽榜上有名，怎料，傳媒收到名單兩小時後，中央紀委國家監委公布，陳爽涉嫌嚴重違法，正接受監察調查，至昨晚近11時，港府更新名單，將其從授勳名單上除名。

至於授勳名單為何延遲公布，有官場中人坦言，今次七一，國家主席習近平親臨，加上嚴格的防疫要求，安排不斷改動，出席名單變完又變，相關部門都忙到癲，包括負責授勳的行政署，延後是合理。

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