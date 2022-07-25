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【MIRROR演唱會】最後兩場演唱會　官方竟建議提前4小時到場？

社會 22:46 2022/07/25

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持MIRROR演唱會「實名制」門票的觀眾，要先經過場外30個檢查櫃位，核實持票人的身份。（劉卓姿攝）

人氣男團MIRROR今晚踏上紅館舞台，為一連12場演唱會揭開序幕。作為首個採用「實名制」的紅館演唱會，今晚核實門票流程大致順暢。之不過，康文署建議最後兩場的觀眾，應提前在4時半到達場地，到底原因為何？

首10場MIRROR演唱會，各有3,000多張門票屬「實名制」，持相關門票的觀眾，要先經過場外30個檢查櫃位，核實持票人的身份；至於持「非實名制」門票人士，則只需按正常演唱會的程序入場便可。

雖然演唱會晚上8時半「開騷」，但在開始前數小時，已有大批「鏡粉」已經抵達紅館外，等候入場。入夜後，等候核對門票的觀眾愈來愈多，有觀眾表示，今晚約需要等候15分鐘時間。

康文署表示，為了配合Mirror演唱會實施門票「實名制」安排，已安排在演唱會舉行期間，加派人手核實觀眾所持印在門票上的名字與其提供附有相片的身分証明文件是否一致。

署方續指，由於「實名制」門票在首10場演唱會各有3,000多張，建議首10場的觀眾，提早於下午6時30分到達場地，以便進行身分核實工作。

至於加開的最後兩場「MIRO」粉絲加場，各約一萬張門票均屬「實名制」。由於需要核實的門票大增，康文署則建議，最後兩場的觀眾於下午4時30分到達場地。

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記者：胡偉明

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