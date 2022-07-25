【強制檢測】65處納強檢　涉大埔海日灣10座、鰂魚涌康山花園7座等【附名單】

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政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處65個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有58個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有7個指明地方被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】

大埔大元邨泰怡樓

天水圍天盛苑盛泉閣

西灣河欣景花園 1 座

觀塘安達邨智達樓

筲箕灣耀興道63 號東霖苑

東涌迎東邨迎趣樓

赤柱龍德苑晉德閣

荃灣楊屋道 138 號樂悠居

油塘鯉魚門邨鯉隆樓

天水圍天盛苑盛麗閣

黃大仙黃大仙上邨耀善樓

牛池灣彩雲二邨啟輝樓

馬鞍山錦豐苑錦蕙閣

紅磡紅磡邨紅日樓

天水圍天耀一邨耀逸樓

荃灣爵悅庭北爵軒

柴灣環翠邨利翠樓

馬鞍山錦英苑錦智閣

大圍美林邨美楊樓

天水圍天逸邨逸池樓

大埔海日灣 II 10 座

荃灣石圍角邨石翠樓

將軍澳彩明苑彩富閣

香港仔田灣邨田健樓

粉嶺嘉盛苑嘉揚閣

牛頭角樂華南邨奐華樓

藍田廣田邨廣軒樓

元朗新時代廣場 9 座

葵涌葵盛東邨盛富樓

天水圍嘉湖山莊賞湖居 4 座

屯門湖景邨湖月樓

沙田沙角邨魚鷹樓

鴨脷洲鴨脷洲邨利澤樓

大埔新興花園康智閣

東涌逸東二邨勤逸樓

藍田碧雲道 225 號康盈苑

鰂魚涌康山花園 7 座

東涌映灣園映濤軒 6 座

屯門良景邨良俊樓

葵涌葵聯邨聯逸樓

青衣盈翠半島 10 座

青衣青衣邨宜偉樓

將軍澳新都城都會豪庭 4 座

上水彩園邨彩屏樓

大埔怡雅苑怡順閣

深水埗麗安邨麗廉樓

荃灣寶石大廈 3 座

粉嶺華明邨信明樓

沙田碩門邨喜碩樓

牛頭角淘大花園 J 座

沙田希爾頓中心 A 座

荃灣荃景圍 200 號千里台

馬鞍山錦鞍苑玉鞍閣

將軍澳尚德邨尚仁樓

大埔太和邨愛和樓

青衣青怡花園 4 座

上水寶石湖邨珊瑚樓

聖雅各福群會跑馬地綜合服務隊跑馬地桂成里14號誠和閣 地下

污水樣本檢測呈陽性的地點：

柴灣富景花園 4 座

柴灣富景花園 5 座

天水圍天恒邨恒翠樓

天水圍天恒邨恒智樓

柴灣富怡花園 1 座

柴灣樂軒臺 4 座

柴灣興華二邨和興樓

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記者：李榮忠