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【強制檢測】65處納強檢　涉大埔海日灣10座、鰂魚涌康山花園7座等【附名單】

社會 22:50 2022/07/25

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處65個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有58個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有7個指明地方被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】

  • 大埔大元邨泰怡樓
  • 天水圍天盛苑盛泉閣
  • 西灣河欣景花園 1 座
  • 觀塘安達邨智達樓
  • 筲箕灣耀興道63 號東霖苑
  • 東涌迎東邨迎趣樓
  • 赤柱龍德苑晉德閣
  • 荃灣楊屋道 138 號樂悠居
  • 油塘鯉魚門邨鯉隆樓
  • 天水圍天盛苑盛麗閣
  • 黃大仙黃大仙上邨耀善樓
  • 牛池灣彩雲二邨啟輝樓
  • 馬鞍山錦豐苑錦蕙閣
  • 紅磡紅磡邨紅日樓
  • 天水圍天耀一邨耀逸樓
  • 荃灣爵悅庭北爵軒
  • 柴灣環翠邨利翠樓
  • 馬鞍山錦英苑錦智閣
  • 大圍美林邨美楊樓
  • 天水圍天逸邨逸池樓
  • 大埔海日灣 II 10 座
  • 荃灣石圍角邨石翠樓
  • 將軍澳彩明苑彩富閣
  • 香港仔田灣邨田健樓
  • 粉嶺嘉盛苑嘉揚閣
  • 牛頭角樂華南邨奐華樓
  • 藍田廣田邨廣軒樓
  • 元朗新時代廣場 9 座
  • 葵涌葵盛東邨盛富樓
  • 天水圍嘉湖山莊賞湖居 4 座
  • 屯門湖景邨湖月樓
  • 沙田沙角邨魚鷹樓
  • 鴨脷洲鴨脷洲邨利澤樓
  • 大埔新興花園康智閣
  • 東涌逸東二邨勤逸樓
  • 藍田碧雲道 225 號康盈苑
  • 鰂魚涌康山花園 7 座
  • 東涌映灣園映濤軒 6 座
  • 屯門良景邨良俊樓
  • 葵涌葵聯邨聯逸樓
  • 青衣盈翠半島 10 座
  • 青衣青衣邨宜偉樓
  • 將軍澳新都城都會豪庭 4 座
  • 上水彩園邨彩屏樓
  • 大埔怡雅苑怡順閣
  • 深水埗麗安邨麗廉樓
  • 荃灣寶石大廈 3 座
  • 粉嶺華明邨信明樓
  • 沙田碩門邨喜碩樓
  • 牛頭角淘大花園 J 座
  • 沙田希爾頓中心 A 座
  • 荃灣荃景圍 200 號千里台
  • 馬鞍山錦鞍苑玉鞍閣
  • 將軍澳尚德邨尚仁樓
  • 大埔太和邨愛和樓
  • 青衣青怡花園 4 座
  • 上水寶石湖邨珊瑚樓
  • 聖雅各福群會跑馬地綜合服務隊跑馬地桂成里14號誠和閣 地下

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 柴灣富景花園 4 座
  • 柴灣富景花園 5 座
  • 天水圍天恒邨恒翠樓
  • 天水圍天恒邨恒智樓
  • 柴灣富怡花園 1 座
  • 柴灣樂軒臺 4 座
  • 柴灣興華二邨和興樓

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記者：李榮忠

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