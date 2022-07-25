【強制檢測】65處納強檢 涉大埔海日灣10座、鰂魚涌康山花園7座等【附名單】
社會 22:50 2022/07/25
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處65個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。
因應多宗陽性檢測個案，有58個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有7個指明地方被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】
- 大埔大元邨泰怡樓
- 天水圍天盛苑盛泉閣
- 西灣河欣景花園 1 座
- 觀塘安達邨智達樓
- 筲箕灣耀興道63 號東霖苑
- 東涌迎東邨迎趣樓
- 赤柱龍德苑晉德閣
- 荃灣楊屋道 138 號樂悠居
- 油塘鯉魚門邨鯉隆樓
- 天水圍天盛苑盛麗閣
- 黃大仙黃大仙上邨耀善樓
- 牛池灣彩雲二邨啟輝樓
- 馬鞍山錦豐苑錦蕙閣
- 紅磡紅磡邨紅日樓
- 天水圍天耀一邨耀逸樓
- 荃灣爵悅庭北爵軒
- 柴灣環翠邨利翠樓
- 馬鞍山錦英苑錦智閣
- 大圍美林邨美楊樓
- 天水圍天逸邨逸池樓
- 大埔海日灣 II 10 座
- 荃灣石圍角邨石翠樓
- 將軍澳彩明苑彩富閣
- 香港仔田灣邨田健樓
- 粉嶺嘉盛苑嘉揚閣
- 牛頭角樂華南邨奐華樓
- 藍田廣田邨廣軒樓
- 元朗新時代廣場 9 座
- 葵涌葵盛東邨盛富樓
- 天水圍嘉湖山莊賞湖居 4 座
- 屯門湖景邨湖月樓
- 沙田沙角邨魚鷹樓
- 鴨脷洲鴨脷洲邨利澤樓
- 大埔新興花園康智閣
- 東涌逸東二邨勤逸樓
- 藍田碧雲道 225 號康盈苑
- 鰂魚涌康山花園 7 座
- 東涌映灣園映濤軒 6 座
- 屯門良景邨良俊樓
- 葵涌葵聯邨聯逸樓
- 青衣盈翠半島 10 座
- 青衣青衣邨宜偉樓
- 將軍澳新都城都會豪庭 4 座
- 上水彩園邨彩屏樓
- 大埔怡雅苑怡順閣
- 深水埗麗安邨麗廉樓
- 荃灣寶石大廈 3 座
- 粉嶺華明邨信明樓
- 沙田碩門邨喜碩樓
- 牛頭角淘大花園 J 座
- 沙田希爾頓中心 A 座
- 荃灣荃景圍 200 號千里台
- 馬鞍山錦鞍苑玉鞍閣
- 將軍澳尚德邨尚仁樓
- 大埔太和邨愛和樓
- 青衣青怡花園 4 座
- 上水寶石湖邨珊瑚樓
- 聖雅各福群會跑馬地綜合服務隊跑馬地桂成里14號誠和閣 地下
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 柴灣富景花園 4 座
- 柴灣富景花園 5 座
- 天水圍天恒邨恒翠樓
- 天水圍天恒邨恒智樓
- 柴灣富怡花園 1 座
- 柴灣樂軒臺 4 座
- 柴灣興華二邨和興樓
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記者：李榮忠