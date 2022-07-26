  • 29°C
香港時間 : 2022726日 (週二) 08:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】起床出現2症狀要留心 專家：直接當染疫立刻自我隔離

健康 07:42 2022/07/26

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

新冠肺炎持續，英國有專家稱，如前一晚即使一夜好眠，但隔日起床仍感到疲倦，且伴有喉嚨痛，那就必須假設自己感染了新冠肺炎，並應立即遠離人群、接受檢查。

英國負責ZOE健康研究的倫敦國王學院教授斯佩克特（Tim Spector），是英國一直在跟蹤新冠感染症狀的專家，，他近日在twitter發文，稱如今新冠病例的症狀和感冒相似，只是新冠患者的疲倦感和喉嚨痛，會較普通感冒患者來得更嚴重，故在睡了一晚還會感到疲累，且有喉嚨痛，那就有可能染上新冠肺炎。

他稱，如出現以上2症狀，應接受檢測，假設自己已染疫，立即遠離人群，直到症狀消失為止。」

他又稱，目前新冠病毒的傳播依舊活躍，且疫情已創下前所未有的高峰，病例數比普通感冒多了2倍，期望疫情快些結束。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏昨日（25日）下午交代最新疫情。本港昨日新增4,130宗確診個案，本地感染佔3,906宗，另有224宗輸入個案。昨日另增3宗死亡個案。

影片推介：

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 新冠肺炎 喉嚨痛 感冒 肺炎 疫情

最高瀏覽

【珍奶奪命】16歲少年邊行邊飲珍珠奶茶　珍珠誤入氣管窒息搶救不治
12:34 2022/07/25
【珍奶奪命】16歲少年邊行邊飲珍珠奶茶　珍珠誤入氣管窒息搶救不治
【狀元女校】細女考入狀元女校欣喜若狂　港媽一句話傷透大女心欲修補關係
10:26 2022/07/25
【狀元女校】細女考入狀元女校欣喜若狂　港媽一句話傷透大女心欲修補關係
【明星豪宅】Patrick Sir陪子玩樂千呎豪宅曝光　林溥來中三開始賺錢現擁3間補習社
16:02 2022/07/24
【明星豪宅】Patrick Sir陪子玩樂千呎豪宅曝光　林溥來中三開始賺錢現擁3間補習社