【新冠肺炎】起床出現2症狀要留心 英專家：直接當染疫立刻自我隔離

新冠肺炎持續，英國有專家稱，如前一晚即使一夜好眠，但隔日起床仍感到疲倦，且伴有喉嚨痛，那就必須假設自己感染了新冠肺炎，並應立即遠離人群、接受檢查。

英國負責ZOE健康研究的倫敦國王學院教授斯佩克特（Tim Spector），是英國一直在跟蹤新冠感染症狀的專家，，他近日在twitter發文，稱如今新冠病例的症狀和感冒相似，只是新冠患者的疲倦感和喉嚨痛，會較普通感冒患者來得更嚴重，故在睡了一晚還會感到疲累，且有喉嚨痛，那就有可能染上新冠肺炎。

他稱，如出現以上2症狀，應接受檢測，假設自己已染疫，立即遠離人群，直到症狀消失為止。」

他又稱，目前新冠病毒的傳播依舊活躍，且疫情已創下前所未有的高峰，病例數比普通感冒多了2倍，期望疫情快些結束。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏昨日（25日）下午交代最新疫情。本港昨日新增4,130宗確診個案，本地感染佔3,906宗，另有224宗輸入個案。昨日另增3宗死亡個案。

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責任編輯：羅嘉欣