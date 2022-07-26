【亂擠暗瘡】女子亂擠暗瘡致臉部感染縫6針 醫生拆解暗瘡不同位置背後元兇

擠暗瘡要小心！内地一名女子見臉長暗瘡，用粉刺針去擠暗瘡，導致臉部感染，最後動手術縫6針，目前正在康復中。

綜合内地媒體報道，來自福建的23歲陳姓女子憶述， 去年5月臉上長了像是暗瘡小腫塊，她便拿起粉刺針，想將腫塊挑破，

結果沒有破，就發炎了。

她消炎後卻過敏，隨後塗蘆薈膠不果，且愈來愈嚴重，無奈下近期才去求醫生。醫生診斷是表皮樣囊腫，最後需做手術縫了2層共6針。陳女勸誡切勿亂擠暗瘡。

【同場加映】暗瘡常見成因、減少暗瘡形成的方法：

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北京大學第一醫院皮膚科性病科主任醫師楊淑霞表示，暗瘡好發部位包括頭面部、上胸、上背，都是油脂分泌比較多的地方，另外上臂、大腿、臀部也會長，長暗瘡的程度和日常狀態關係不大，最大的影響因素是遺傳，還有一些局部因素，像是工作原因穿衣悶熱、高溫作業等，都可能會讓痘痘變嚴重。還可能會受到一些化妝品或日用品的影響，導致毛孔堵塞也會加重，而日曬也會加重痘痘的生長。

楊淑霞指出，暗瘡有分幾個階段的反應，早期只是毛孔堵住，裡面的油脂和脫落的角質細胞殘骸，不能排出來，之後形成粉刺，如果可以清除掉，就不會變「毛囊炎」，該時期叫做「挑」粉刺。

如果出現毛囊炎，嚴重會有膿，如果把膿排出來，會有利於好轉，需要科學、專業的手法，如果光是用手擠，可能會導致炎症擴散，甚至導致感染。

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責任編輯：羅嘉欣