【英國研究】辦公枱比馬桶污糟3倍 上班族1個壞習慣辦公室秒變細菌溫床

辦公室暗藏邋遢！有英國研究發現，辦公枱比馬桶污糟3倍，鍵盤上的細菌數量與廚房的垃圾桶一樣多，研究指出，上班族1個壞習慣，令辦公室秒變細菌溫床。

據《每日郵報》報道，英國網站Fasthosts進行一項研究，拿取辦公室的每種物品分別10件，然後將他們與骯髒的家用物品進行比較，發現辦公桌平均每平方英吋有近2.1萬個細菌；鍵盤上約3295個細菌，與廚房垃圾桶一樣多；滑鼠約1676個細菌；辦公室電話更是超過2.5萬個細菌的溫床。

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Fasthosts發言人指出，一開始進行這項研究只是為了知道是否會得到令人震驚的結果，因此他們還特地取樣了馬桶蓋、廚房垃圾桶等，沒想到卻發現辦公枱更污糟。

清潔公司TechDisinfect的總經理薩馬尼（Karim Samani）表示，桌子和辦公用品可能比馬桶蓋髒，因大家花在這些地方身上的時間比想像中很多，「人們往往在辦公桌前吃喝，從沒想過事後清理，員工也不會認真考慮定期消毒。」

薩馬尼稱，病毒、細菌易在家中傳播，但工作場所潛在的危險更大，從咖啡杯到鍵盤都可能被感染，一些病毒可以在金屬和塑膠材質等表面上存活長達一天，這意味著如平板電腦、手機、鍵盤、滑鼠、印表機等，都可能成為病毒傳播熱點。

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責任編輯：羅嘉欣