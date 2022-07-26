【Mirror演唱會】舞台裝置多處被指有問題　高空橋接駁位疑有虛位

▲ 人氣男團MIRROR昨日（25日）舉行紅館演唱會的頭場。（陳慧安 攝）

人氣男團MIRROR的12場《MIRROR WE ARE Live Concert 2022》，昨晚（25日）於紅館正式開鑼，據悉MIRROR今次舞台有很多機關，在開騷前夕傳出總綵排已發生意外，有指其中一名舞蹈員更在踩台板中途意外受傷，而舞蹈員在IG限時動態均展示全黑畫面，以示抗議，而到了昨晚正式演出亦有不少意外場面出現。

在昨晚首場演場會中，江爗生(Anson Kong)正在淘醉自己的表演上，機關突然發生劇震，令他頓時失去平衡，險從舞台掉下來，幸好Anson Kong立即把自己的身體往前傾，才幸免於難。另外亦有成員站在橋板上唱歌，但連接橋板接駁位似是鬆開，可是險象環生。而姜濤在舞台唱歌時疑似差錯腳，幸好無受傷。

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有在現場看表演的觀眾向TOPick透露，發現舞台裝置「唔岩位」，連觀眾都看得出來，不明白「主辦方」何以收貨？她表示：「喺紅館睇咗咁多次演唱會，今次好驚，好驚有人忽然跌倒」，希望主辦方加緊檢查裝置的安全及穩定性問題。另亦有Mirror粉絲表示好心痛，擔心他們的第一次演唱會就會受傷，更親眼見到偶像在台上跌倒，

真係好離譜，究竟佢哋有冇做好安全措施？如果裝置攪唔好，就唔好用啦，見到佢哋好牙煙

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記者：余思嵐