【愛護毛孩】《喵咪宅度假》推首個NFT慈善競投　收益撥捐助流浪貓狗

▲ （左起）香港拯救貓狗協會創辦人謝曉梅、科創社群CATCATION 共同創辦人廖冠僑及NFT畫作藝術家Ching Lee。

受疫情以及移民潮影響下，近年香港棄養貓狗情況嚴重。香港拯救貓狗協會日前在記者會公布，近半年接收的棄養貓狗個案由兩成大幅升至四成。為宣揚「愛貓貓，不棄養」，本地科創企業「CATCATION貓社群」與商場北角匯合作，除設置「喵咪宅度假」NFT藝術館，並推出香港首次慈善競投「限量版NFT喵畫」活動，以宣揚愛貓意識。

香港拯救貓狗協會創辦人謝曉梅表示，近年協會一直有接收流浪貓狗及棄養家貓狗，可接收照顧的寵物最多500隻，但最近半年發現，棄養家貓狗所佔比例由2成大幅升至4成，情況令人憂慮。

三大棄養原因

她指貓狗棄養個案急升涉及三大原因：「首先很多人飼養寵物前並未深思熟慮，沒有作好照顧寵物終身的準備，因未有把寵物視作家中一份子，當稍微遇到困難或生活環境改變，如移民、結婚、生子等情況時，就輕易放棄；第二是疫情反覆，經濟不景，造成結業潮，使許多棲身於食肆、藥房的『舖頭貓』流離失所；第三是移民潮下，帶寵物離港的費用高昂，申請手續繁重，部分欲離港生活的主人便選擇遺下寵物。」

▲ 香港拯救貓狗協會創辦人謝曉梅坦言近年棄養貓狗情況增加。

為減少社會棄養寵物的情況，協會除鼓勵主人多關注成功帶寵物移民的例子和心得，探討帶同寵物移民的可行性；另外可加強宣傳暫託服務，鼓勵愛動物人士成為流浪貓狗的暫託家長；而最重要的是要提高愛護動物、寵物友善的社會意識，讓大家把寵物視作家中一員，重視寵物生命，就不會輕言放棄。

藝術館宣揚理念

協會將跟熱愛貓兒的科創社群CATCATIOＮ跟寵物友善商場北角匯跨界合作，舉辦《Cat.Art.Metaverse》NFT藝術館，以宣揚愛貓理念及加強社會意識。這是一個以「貓咪宅度假」為主題的實體藝術館，並以呈現NFT貓喵畫作與及慈善競投NFT的活動。

▲ 藝術家Ching Lee為CATCATION藝術慈善NFT創作作出「貓咪Wain」，在她筆下遊遍香港和日本。

當中「限量版NFT喵畫」出自本地NFT畫作藝術家Ching Lee之手，她受英國著名貓畫家Louis Wain啟發下創作出「貓咪Wain」，成為是次藝術慈善NFT的貓主角，在她筆下遊遍香港及日本各地。Ching Lee分享，希望呈現人性化一面，故畫作中的貓咪會去旅行、吃茶餐廳及湊BB，令大家感受到寵物如身邊朋友一樣。

這批「限量版NFT喵畫」不但會在NFT藝術館內以多元方式展出，部份畫作更進行立體化，化身商場內5大打卡位，以吸引公眾眼球，一同愛護貓咪。

▲ Ching Lee筆下的貓咪Wain十分人性化。

首創慈善NFT義賣

另外，為支援流浪貓狗，是次亦會推出慈善NFT義賣，10幅限量版NFT貓咪畫作將作公開慈善競投，所籌得善款將全數撥捐香港拯救貓狗協會，流浪貓提供醫療服務、幫助更多暫托人更有能力照顧貓咪，亦令更多助養者有能力正式成為領養人士。

拍賣方式十分簡單，有興趣競投人士只需於2022年10月9日或之前，於指定競投網址內揀選心水「限量版NFT喵畫」，出價最高的競投人士即可擁有其中一幅NFT喵畫藝術品。（詳情可參閱網站：https://catartmetaverse.com.hk/）

▲ 其中一幅NFT喵畫。

Info

《Cat.Art.Metaverse》

日期：2022年8月25日至10月9日

時間：上午10時至下午10時

地點：香港北角渣華道北角匯1至3期

記者：Eric