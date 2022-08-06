說「顧」事：暫託服務支援長者護理　助照顧者喘息紓壓

照顧者黃太全職照料因意外導致雙腳失去活動能力的丈夫黃伯。黃伯自從意外後，自我照顧能力大大降低，需要輪椅代步，上下床也要別人攙扶。不過，單靠黃太體力並不足以為丈夫扶抱，故每天早上，黃太的兒子都負責扶黃伯下床，待父親吃畢早餐，兒子便需趁上班前把黃伯扶上床。黃伯就整天坐在床上，黃太就留家照顧他，基本上無法外出。



後來黃太向基督教靈實協會靈實全護通求助，在社工建議下善用長者社區照顧服務券，使用日間護理中心服務及到戶家居照顧服務來照顧黃伯。透過定期到日間護理中心接受復康治療，黃伯由初來中心時完全無法步行、屈膝等簡單動作也做不到，進步到現在已可踏復康單車，身體活動能力大有提升。不僅如此，黃伯在中心能夠認識其他長者，重建社交生活，不用再整天留在床上，減低孤獨感。



黃太把丈夫交給中心暫託，得以從忙碌照顧日常中抽身休息，而且中心亦非常貼心，安排到戶服務送黃伯回家，並安頓黃伯坐好或扶上床才離開，好讓黃太不用靠自己扶抱丈夫，減低受傷的機會。

▲ 黃伯（中）因一次意外後，自我照顧能力下降，需要輪椅代步。

▲ 黃伯初來中心時雙腳幾乎無法活動，經中心持續訓練後，現在已可踏復康單車。

喘息服務讓照顧者享Me Time



靈實全護通營運總經理周樂明表示，很多時照顧者只顧着照料長者，傾向把照顧工作一力承擔，反而忽略自己的需要。「要照顧者離開長者一段時間去參與活動，對他們來說會覺得很奢侈。所以很多時照顧者來向我們求助時，可能真是差不多『爆煲』，甚至已經『爆煲』。」

▲ 靈實長者記憶護理中心按長者情況提供復康或認知訓練。

喘息服務正是被視為有效減輕照顧者壓力的方法之一。所謂喘息服務是指為被照顧者提供短期照顧服務，包括各類上門或中心暫託服務，並配合情緒支援、照顧技巧訓練、休閒活動等，從而讓照顧者暫時放下照顧責任，重整身心。周姑娘稱除了為照顧者提供情緒輔導外，協助他們提升實務照顧技巧同樣重要。「當照顧者掌握照顧心得，壓力自然減低，並有助重拾魄力，提升自信照顧長者。」

▲ 靈實全護通特設照顧者支援中心「鬆一Zone」，舉辦瑜伽、伸展活動等予照顧者參加。

▲ 「鬆一Zone」不時為照顧者舉辦講座，教授照顧技巧及疾病知識等。

制定照顧者為本政策 帶動非正規支援



面對照顧者壓力沉重的問題，香港社會服務聯會業務總監賴君豪認為，當務之急是政府應加強喘息服務，讓服務更多元化、更彈性和可及性：「人人也有機會成為照顧者，這個角色很多時無法選擇，卻非常重要。照顧者與所有人一樣，都需要各方面的生活和個人發展。」



政府在今年6月公布《香港長者及殘疾人士照顧者的需要及支援顧問研究》報告，建議從4個方向支援照顧者，包括社區承托照顧者、提升照顧者能力、多方協作及確保照顧者支援措施的可持續性，建議支援模式分為提升照顧者能力、鼓勵家庭和非正規支援，以及服務整合的協作模式，並就此提出11項建議。



賴君豪強調政府需要擔當「倡導」角色，並設立明確機制、時間表和提供相應資源落實政策。另一方面，政府有一個很重要角色搭建平台推動社區和跨界別支援，從而達致「正規介入帶動非正規支援」（formal intervention leads to informal support）。



社聯認為，政府在推動照顧者支援上的角色責無旁貸，但不只是政府責任，也有賴社會各界付出和承擔。只有通過政府與社會一同努力，才能共建照顧者友善社區。



延伸閱讀《社情》照顧者專題：https://bit.ly/3RWPpoW



（特約）