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【封區檢測】青衣青泰苑通泰閣圍封強檢　黃大仙慈正邨正怡樓發現20宗陽性個案【不斷更新】

社會 16:40 2022/07/26

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（陳靜儀攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【16:30】青衣青泰苑通泰閣圍封強檢

青衣青泰苑通泰閣今午四4時30分起限制在青衣指明「受限區域」，受檢人士於今日晚上11時前接受檢測，政府目標是在明日（27日）約上午11時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【09:40】黃大仙慈正邨正怡樓

黃大仙慈正邨正怡樓約2140人接受了檢測，當中共發現20宗陽性檢測個案和2宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。
 
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪952戶，當中113戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組

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