【投訴檢疫】照顧者確診後須檢疫惟兩未成年子無人照顧　父求助各部門不果斥卸責

▲ 市民葉先生向投訴曾先後致電各政府部門，要求協助解決兩名未成年兒子無人照顧的問題但不果。（受訪者提供圖片）

港府早前調整檢疫措施，如確診者家居環境許可，可安排確診者在家檢疫。不過，有市民向TOPick投訴，指他與太太及外傭在上周先後染疫，曾以要照顧子女為由希望在家檢疫，惟最終亦被送往竹篙灣檢疫中心隔離，導致兩名未成年兒子無人照顧。事主曾先後致電各政府部門不果，更批評部門互相卸膊亦沒有任何支援。衞生署在事主提出投訴後3天才接獲投訴，承認部門內部溝通問題導致事件發生。

市民葉先生向TOPick投訴，他與太太在上周二（19日）確診，由於家中仍有兩名分別只有11及13歲的未成年的兒子，在呈報個案時曾要求在家檢疫，惟翌日（20日）則收到消防處的通知，須馬上收拾行李前往竹篙灣檢疫中心檢疫。當時二人擔心違反檢疫令，故聽從指示並準備好食物，將兩名兒子交由家中外傭照顧。

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惟家中外傭亦不幸在上周五（22日）確診新冠肺炎，並須在翌日入住檢疫中心隔離。當得知有關消息後，葉先生感到非常擔心及苦惱，因兩名被界定為密切接觸者且未成年的兒子則無人照顧。他隨即向竹篙灣檢疫中心職員求助，由於中心是由民安隊負責管理，對方直言：

民安隊只負責救急扶危，派送物資，其他事情幫唔到你。

作為父母實在擔心兒子的照顧情況，亦多次致電不同的部門，包括「居安抗疫」計劃電話熱線、新冠病毒查詢熱線、1823等6個熱線，惟職員均表明非其可協助的範圍，耗時數小時亦求助無門。

一直未獲協助的葉先生，最後電郵求助衞生署及立法會議員、要求當局就其特殊情況安排「點對點回家檢疫」、或有社署人員可提供兒童暫託服務等，但無人協助。

他批評更有政府職員直言「政府資源有限，你自己諗辦法啦！」葉先生冒著違反防疫指令的情況下，最後請求剛完成檢疫的長者，到家中照顧兩名列為密切接觸者的兒子：

其實我知我點都係犯法，獨留兒童在家又犯法，叫人上去照顧密切接觸者都係犯法，但我真係無計，無理由無人照顧兩個仔。

TOPick就上述個案向衞生署查詢，署方回應指，竹篙灣社區隔離設施可容納有父母或照顧者陪伴的兒童一同進行隔離，如入住市民有特別要求，亦可向負責管理的部門提出，以便作出跟進。

署方指當局收到葉生及妻子呈報個案後，評估其妻適合家居隔離，妻子亦自願與丈夫進入竹篙灣社區隔離設施接受隔離，不過在外傭染疫後呈報資料中，並沒有提及家中仍有其他成員，亦沒有要求與家中兒童一同前往隔離設施。

▲ 衞生署在事主提出投訴後3天才接獲投訴，承認部門內部溝通問題導致事件發生。（經濟日報資料圖片)

葉先生在7月22日提出要求，署方承認在7月25日晚才收到有關個案投訴，但沒有說明如何跟進。由上周五求助至今（28日）已一周，葉生兩夫婦在本周二（26日）已完成檢疫，離開檢疫中心。葉生直言生病時仍要費神自行解決有關檢疫問題，批評政府抗疫兩年多效率仍然很低，沒有就確診者的需要提供支援。

他又指出離開檢疫中心後曾再致電署方追查投訴結果，對方承認因部門間的內部溝通問題導致有關事件發生，需多等10天才可提供書面解釋，形容此舉是拖延的做法，批評政府政策混亂，「有事發生後，各部門推卸責任」，並對最終須自行解決問題感到十分無奈，直言「不希望有其他家庭受害」。

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記者：郭詩詩