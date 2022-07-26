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【零食陷阱】果仁餅乾比薯片更肥　營養師揭7款高卡高油NG零食

健康 12:30 2022/07/26

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

不少人減肥時會削減正餐份量，肚餓時進食餅乾，以為比較低卡健康，但實際上是錯誤的做法，更有可能越減越肥。Aranth安曼營養旗下註冊營養師Ariel在Instagram專頁發文，揭超市有售7款看似健康的高卡高油零食陷阱；進食一包所攝熱量隨時比吃薯片更肥。

最新影片：

以每100g薯片卡路里及含油量為比較標準，點擊大圖：7款高卡高油NG零食

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含油量高多反式脂肪，易致心血管疾病

反式脂肪影響心臟健康，世衞計劃在2023年前徹底清除全球食品供應鏈的人造反式脂肪。而反式脂肪最常出現在油炸、用氫化起酥油或人造牛油製成的煎炸和烘培食品中，如曲奇餅、餅乾、蛋糕、餡餅、薯條、炸雞、薯片、粟米脆片、糖果等。

心臟專科醫生梁達智指，若生活上長期攝取反式脂肪，積聚在血管內會難以排走，嚴重可引至冠心病及中風等問題。因此，市民選擇零食時，多選非油炸或低脂的零食。同時要留意食物標籤上食物成分，如有氫化植物油、部分氫化植物油或植物起酥油等字眼，就應避免選擇。

內容獲「註冊營養師 Ariel」授權轉載。

Aranth安曼營養旗下註冊營養師Ariel。

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立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：張沛

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