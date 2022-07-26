【仲夏夜之韻】林欣彤歷失聲抑鬱未氣餒　陳國峰勇敢面對低潮再振作

▲ 林欣彤和陳國峰自《超級巨聲2》後，今次才是首次合作音樂會。（攝影：湯致遠）

選秀節目大行其道，同是出身於《超級巨聲2》的林欣彤（Mag）和陳國峰（Penny），不經意入行已有12年。二人將在8月夥同香港業餘管弦樂團合作兩場音樂會《仲夏夜之韻》，本身十分熟絡的Mag和Penny，首度在音樂上合作，二人碰面，由《巨聲》參賽趣事說到如何面對人生逆境。

林欣彤和陳國峰在2010年參加《超級巨聲2》而認識，同一屆參賽者還有胡鴻鈞、吳業坤、陳慧敏、謝東閔等藝人，當日摘冠軍的林欣彤和被封隊長的陳國峰重遇，難免已是「想當年」。

▲ 林欣彤透露在音樂會上，會在弦樂團伴奏下唱出自己創作的《飛》。（攝影：湯致遠）

林欣彤坦言因為大家識於微時，彼此再不堪的時候也見過，就算入行後工作步伐不一，但互相見面時仍有昔日戰友的感覺。

Mag回想：「遇到他們是我最大的禮物，有時都會很懷念比賽時的那份純真和簡單，那時不覺是比賽，更似夏令營，大家會互相鼓勵、提醒，完全不像競爭對手，亦都不想別人被淘汱，現在回想全是很開心的回憶。」

面對逆境不氣餒

在事業路上，林欣彤走過不少高低起跌，曾患抑鬱症和失聲的她，身心都受過困擾。Mag坦言也為此一度氣餒。「我對唱歌的決心從沒有質疑，但對是否繼續當歌手就有動搖，有時會問為何自己那麼多困難，但回頭再看，其實有更多人的經歷比自己更差，既然別人都捱得過，自己也一定可以，在軟弱的時候可以哭，但發洩過後，就要繼續上路，人生高低都有不同風景，能找到支持自己的同路人，才是最美麗的風景。」

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至於當時被冠以隊長崗位的陳國峰，自言有一個性格一直沒變，就是習慣報喜不報憂。「我在面對不如意或低潮時，都會讓自己躲起來，也很少去分享，所以別人未必會留意到，這不是逃避，而是人總會有脆弱時候，不用迫自己開心，而是需要時間去沉澱、反思，和找尋處理問題的方法，沉澱過後，人才能重新振作。」

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成家立室責任

當日《超級巨聲2》出身的一眾歌手藝人中，陳國峰最早成家立室，至今日吳業坤都成為人夫了，難怪他們都承接彼此已經不再是昔日的小伙子了。

Penny坦言：「可能我很早就結婚，故很明白一個男人的責任，尤其當了父親，完全是另一個世界，一切都要以照顧家人為首要，故無論多辛苦，都要捱下去。」

▲ 二人坦言大家都都長大了。（攝影：湯致遠）

Mag流露著佩服的語氣道：「我曾經都幻想過幾多歲要結婚，但現在已過了那個階段，因為知道兩個人走在一起，要有很多學問；自己有養狗，更明白養育小孩要付出很多時間和精力，我還未能想像到自己會成為媽媽，工作上仍有很多事想做，故還是先享受拍拖吧。」

沒有放棄夢想

陳國峰願把家人放在生命首位，不過歌唱比賽出身的他，有個小小夢想，就是可以真正成為一個歌手。「過去幾年只專心做演員工作，每次想放棄唱歌，便總有事情會燃起我鬥志，像今次的音樂會，所以之後希望可以認真去發展音樂路，或者可以成為最老的新人獎歌手。」

Mag對這位「隊長」作出鼓勵：「你在我心中已經是一位歌手，因為你的能力和熱誠從沒有被拿走。」人生遇上真正的知己，是最好的心靈力量。