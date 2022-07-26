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【檢疫酒店】抵港者可乘自費的士住檢疫酒店　業界籲政府多宣傳

社會 10:22 2022/07/26

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抵港者即日起可乘自費的士住檢疫酒店。（資料圖片）

隨海外抵港人數增多，帶動由香港機場往指定檢疫酒店的交通服務需求。港府昨表示已提升現有的免費點對點交通，並新增讓乘客自費使用指定檢疫酒店的士服務，按錶繳付車費及其他附加費，例如隧道及行李費，服務時間為每日早上8時至翌日凌晨2時；港府會向每輛的士提供每日1,500元津貼。即看：【下一頁】

香港的士小巴商總會理事長周國強今早（26日）接受電台訪問時指，籌備時間只有3至4日，不過業界的反應很好，已有100架的士參加。他提到，如按昨日情況，100名司機平均每人做到「2.5支旗」，以工作12小時，政府每日為的士津貼1500元計，扣除車租，時薪約100元不算特別多，希望政府加強宣傳。

在有關安排下，司機須穿上防疫裝備，包括口罩、防護衣等，並須在完成每程後徹底清潔和消毒車輛。周國強坦言司機在高溫天氣下穿防護衣，完成每次服務後要做消毒等的工作辛苦。他估計如抵港旅客預訂了接近機場的指定檢疫酒店，會更願意使用有關服務。

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責任編輯：郭詩詩

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