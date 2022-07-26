【在職媽媽】何文田買樓鋪升學路忙賺錢　港媽見囝囝黐外傭感心酸︰好似兩母子

▲ 有港媽看到兒子與外傭關係儼如母子，令她相當心酸。

本港不少家庭都有聘請外傭，幫忙打理家頭細務及照顧小朋友，但有在職父母擔心孩子與外傭關係好，反影響親子關係。近日一名港媽於社交平台指，她與丈夫在何文田買樓，為兒子升學鋪路，當她忙於賺錢又難抵工作壓力時，卻看到兒子非常親近外傭，二人儼如母子，令她相當心酸。

該名在職港媽上周三（20日）於Facebook群組「巴打絲打「13親子育兒」Facebook Club」發帖文訴苦，表示自己「人工幾好40k以上，又有好title」，只是工作壓力較大，不過看在錢的份上頂硬上。幾年前為了兒子將來升學，夫婦在何文田買樓，「貪嗰區有好校網」，可是買樓後是噩夢的開始。

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工作壓力大 親子關係疏離



港媽指公司以疫情為由裁減三分一員工，人手不足致工作量大增，早前在家工作，老闆要求他們3秒內接到電話，更離譜的是「仲要開cam畀佢mon實」，即使確診仍要繼續工作，她直言「雖則我人喺屋企，但連望多個仔一眼都係奢侈」。自4月回公司返工後，每況愈下，她每晚加班至晚上9至10時，還要帶工作回家繼續做。

日前老闆指責全組同事，要他們寫檢討報告，港媽亦OT至凌晨1時才回家，原本打算入房攬一攬兒子，卻看到令她崩潰的畫面︰

打開房門見到阿仔攬實工人姐姐瞓到好冧、好sweet，好似兩母子咁。嗰秒個腦空白咗，跟住啲眼淚係咁湧出嚟……忍唔住爆喊……

後來丈夫扶她入房，好言安慰，但她認為男人不會明白，她覺得難受又委屈，大呻︰

返工已經壓力好大好辛苦喇，個仔我生㗎，而家個仔俾姐姐搶咗咁！

辛苦賺錢卻由外傭享受？

港媽強調「我先係佢阿媽」，一直辛苦賺錢給兒子過好的生活，不滿他「有嘢就搵姐姐先，夜晚要攬住姐姐先肯瞓」。見到外傭舒服地坐在梳化攬著兒子看卡通片、餵兒子食飯、陪兒子練琴，她覺得自己辛苦賺錢卻讓工人享受了。現在她進退兩難︰

諗過把心一横辭咗份工，但買咗樓真係咩退路都無，只係靠老公份糧根本孭唔起……

既要供樓、繳付兒子的興趣班費用、外傭薪金、養車、供保險、供養四大長老等，將來想供兒子到英國讀大學，樣樣都是錢，令她不得不每日準時7時起身返工。

網民︰要仔定要錢

家長及網民認為有得必有失，港媽只能作取捨，建議她想清楚「要仔定要錢」，或考慮轉工改善工作壓力。另一方面，網民指小朋友與外傭關係好，即外傭對小朋友不錯，父母才能放心工作。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳