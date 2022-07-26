【MIRROR演唱會】舞台機關裝置多陷阱處處　MIRROR險象環生鏡粉炮轟製作單位

人氣男團MIRROR昨晚（7月25日）舉行紅館演唱會《MIRROR WE ARE Live Concert 2022》的首場演出，在開騷前已傳出舞蹈員因為綵排時意外送院，舞蹈員亦在網上集體表不滿。

在昨晚的演唱會後，網上流出大量的影片，驚見舞台上有多個「陷阱」，至少四個機關出現問題，令台下的「鏡粉」看得膽顫心驚，嚴厲指責相關的部門，要求大會以MIRROR的安全為重。

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由隊長楊樂文（Lokman）率領，成員江𤒹生（AK）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）以及姜濤組成的人氣男團MIRROR首個紅館演唱會《MIRROR WE ARE Live Concert 2022》昨晚開鑼，為一連12場的演出揭開序幕。

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▲ （陳慧安 攝）

險象環生

其中一段流出的影片，在AK唱出歌曲《虎道門》時發生。當時AK站到台側的舞台上跳舞，該小型舞台被升高至兩至三米的高度，突然舞台失靈發生一下劇震及巨響，站在上面的AK被搖晃至失去重心，幸好舞者出身的他身手敏捷，馬上向前傾並蹲下找回重心，接連繼續演出，幸免於難。

另外，MIRROR演唱《IGNITED》時，換上黑西裝的12子被安排升到離地約五米的架空橋上，橋底下方未有承托，只靠兩側支撐，見粉絲的影片中，架空橋明顯不穩，成員在上面走動時不斷搖晃。

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而橋中間的接駁位亦疑因受力問題出現下陷情況，站在上方的成員有如在玩高空平衡木一樣，有鏡粉在網上炮轟：「幕後想連條橋都砌返個M字？定係唔見血唔收手？」

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舞台陷阱處處

Edan及姜濤在另一影片中，被拍到於同一位「舞台陷阱」叉錯腳，該位置接駁出現問題，令本來的平路變成階級，二人走過時都被那一級落差嚇到，幸好「執生」成功未有發生意外。

▲ （陳慧安 攝）

另一網上流出的近鏡影片，見成員換上全白裝束跳舞時，平地上又再次出現不穩的裝置，成員在上面跳舞，地板隨跟著施力而下陷，隨時會有跘倒甚至跌落台的危機。

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觀眾炮轟製作單位

首場演出過後，網上有大量留言集中斥責主辦及製作單位的疏忽，認為舞台裝置完全不合格，但仍然照舊演出，完全妄顧台上表演者的安全，極度不負責任。

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其中有網民直斥：「不知所謂嘅公司，係咪要搞出人命至肯改？！今晚好彩無事，仲有11晚要搵命搏？」、「真係好離譜，究竟佢哋有冇做好安全措施？如果裝置攪唔好，就唔好用啦，見到佢哋好牙煙！」、「嘩，睇左你哋啲片，個台真係豆腐工程咁，邊位天才負責架？」、「好心啦，當班dancers同鏡仔都唔係人，搖錢樹咁，收左多咁錢連基本安全都存疑，老闆（AK）有咩事，你哋賠唔得起呀？」

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早在開騷前一日的綵排時，其實已經發生了舞蹈員受傷的意外，除了一眾舞蹈員出帖要求大會正視問題，舞蹈員出身的AK、Frankie、Stanley等也有在個人IG的限時動態中表態。

其中AK曾寫道：「第一次係意外，第二次係大意，第三次係疏忽。」而在正式演出中他亦深受其害。