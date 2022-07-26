【酷熱天氣】夏天酷熱戶外不宜死頂 身體撐不下去隨時會出現悲劇

全球天氣暖化，這個夏天特別酷熱，日日35度以上，戶外工作的朋友，要多飲水，休息時間一定要比平時長，否則容易中暑。我拍戲拍劇的時候，就中過兩次暑，實在危險。正如老人家所講：「千祈唔好死頂。」但我們都習慣了「死頂」，「無事嘅，我得嘅。」

疫情之前，有少少傷風感冒咳嗽，都要上班。兩晚通宵沒有睡過，但只要朋友叫去遊船河、踢波，又二話不說就去「玩咗先」，也不顧自己身體能否承受。很多時，你以為自己「頂得住」，但是身體卻相當誠實，它撑不下去，就會出現悲劇。

影片推介：

即使熱愛足球、喜歡練波的我，在此酷熱天氣下，也要打退堂鼓，跟教練說：可否再提早七點就練波？又或者做一、兩次逃學威龍。早上太陽未曬到跑馬地的足球場，但那陣熱氣，已經令人抵受不住，試過練不到10分鐘，已經上氣不接下氣，這樣操練其實對身體並沒有好處，只好暫時改為我最不擅長的運動項目：游水。

「死頂其實係逞英雄嘅行為，唔值得鼓勵。」好事之徒分析為甚麼大家都喜歡選擇「死頂」：「身體唔舒服，告病假，休息一日半日，等身體復元再返工，並唔會因為咁樣而拖低工作效率，但係，死頂去開工，隨時有可能支持唔住，半途冧檔，反而仲會令到工作因此一再拖延。死頂去玩，就更加唔值得，隨時有性命危險，咁又何苦?!」

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9