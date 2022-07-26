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【TVB綜藝】傳劉德華任港版《演員的誕生》召集人　兩代演員同台重演10套經典港劇

娛樂 11:15 2022/07/26

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TVB跟優酷打造節目《那年的精彩》。

繼《聲生不息》後，TVB再跟內地平台合辦綜藝節目！早前優酷宣布將跟TVB聯手打造節目《那年的精彩》，此節目可說是港版《演員的誕生》，邀請兩代人重新演繹經典港劇，網上流傳名單卡士強勁，有古天樂和羅嘉良外，節目更由劉德華當超級召集人。

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有指《那年的精彩》是向過往的經典港劇致敬，該節目共有10集，每集致敬一部港劇，將邀請當年的主要演員、配音員和主題曲演唱者，分享幕後故事和拍攝花絮，並且跟內地藝人共同演繹經典場口，以及獻唱經典主題曲。

至於被選中的經典港劇由80年橫跨至2010年代，當中包括1983版《射雕英雄傳》、《義海豪情》、《溏心風暴》、《法證先鋒》、《金枝欲孽》、《難兄難弟》、《創世紀》、《刑事偵緝檔案》、《大時代》、《義不容情》、《使徒行者》和《金宵大廈》等。

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網上流傳擬邀出席港劇演員包括古天樂、鄧萃雯、羅嘉良、歐陽震華、陳小春、黎耀祥、宣萱和蔡少芬。

至於新一代演員即有周嘉洛、丁子朗、遊嘉欣、何依婷、吳偉豪和陳瀅等，而TVB總經理曾志偉和劉德華將擔任常駐和特邀超級召集人。

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演員鬥演技

另外，有指節目有競賽部份，當中殿堂級藝人廣發召集令，每期以3個港劇經典場口，發佈試戲任務，12位分成兩隊的年輕演員展開角色爭奪，而數十位港劇主演藝人跟潛力演員鬥演技。

網傳《那年的精彩》獨家冠名費高達1.39億港元，廣告費則高達2.9億港元，而節目暫定於今年第三季度播出。

撰文 : TOPick柴犬出動

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