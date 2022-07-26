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【升中派位】油天92.8％學生獲派首三志願　獲派首志願學生形容為夢想成真 

社會 10:50 2022/07/26

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油天92.8％學生獲派首三志願。（林宇翔攝）

升中派位結果今日（26日）揭盅，今年有逾4.9萬名學生參加升中派位，整體派位滿意率為94%，按年升2個百分點，創歷年新高。其中於油蔴地天主教小學，獲派首三志願的比率約92.8％，不少同學取得派位證後表現興奮，直言「阿媽發夢起身都講想我入！」，形容是夢想成真，亦有在自行分配學位階段失落學位的學生終獲錄取；有家長喜極而泣。 

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油蔴地天主教小學今年78.4％學生獲派首志願，校方指最多男學生獲派九龍華仁書院、九龍聖芳濟書院；女生最多獲派真光女書院，亦有不少學生獲派往伊利沙伯中學、銘基書院等。 

於自行分配階段選擇香港真光中學的盧同學當時未能成為正取生，今收到派位證後發現獲錄取，其母興奮高呼很開心，認為移民潮下或競爭放緩；盧同學亦說放榜前十分緊張，本來已準備好資料叩門。 

獲派第一志願循道中學的楊同學小五第一次呈分試失手，本擔心未能獲取錄，他形容自己今日「超開心」，「阿媽發夢起身都講想我入循道！」其父親亦說是夢想成真，萬一未獲錄取亦已準備資料去叩門。 

與兩位同班好友同被派往聖保羅書院的陳同學說，目標一直是想做醫生：「可以幫人又賺到錢，醫生可以幫到人好型，想做屋企第一個做醫生嘅人。」他說一直心儀聖保羅書院，「成績好好，喺全港都數一數二。」，期望日後可參加多些課外活動，亦會努力讀書。 

該校校長余佩琴對學生整體升中成績感滿意，今年學生獲派首三志願及第一志願比率均有微跌，她分析指或與同家長選校策略有關，指出獲派英中的學生數量與去年相若。 

所有參加派位小六生，須於到就讀小學領取「派位證」及「入學註冊證」，並在周四或周五（28日或29日）前往獲派中學註冊；如家長在選校表格有填寫手提電話號碼，今日亦可透過電話短訊（SMS）得知派位結果。 

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記者：黃悅晴

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