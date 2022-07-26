【熱浪襲港】揭行山曾中暑 化學博士KKwong分享中暑或熱衰高危地點
社會 11:18 2022/07/26
本港天氣持續酷熱，市區一度錄得36.1度創有紀錄以來7月最高氣溫。港大化學系博士鄺士山（K Kwong）今日（26日）在社交平台表示，自己行山曾中暑，亦有過百次隊有中暑經驗，因此與市民分享中暑或熱衰竭熱門地點。
- 西貢麥2上西灣山
雖然只有300幾米高，但這次中暑是「見到黑白色影像昏迷咗」，幸好有同行隊救醒
- 船灣郊遊徑
他的好朋友帶了4L水，一個人去做環湖 training (他同友人行過多次)，結果還是缺水，需由直升機救走
- 鷄公嶺
全程沒有樹，夏天行山與自殺無分別。
- 4杯靈雙渡
數年夏天帶4L水行「單渡」青山到圓頭山，同是與自殺無分别
- 3條狗牙
有1年K仔帶7個隊友3月未上到斬柴坳已經4人熱衰竭
- 蚺蛇尖
無樹遮位不算長、都好好風，但夏天都可以殺人
- 針山
由於多人行，中暑都多數有人救到
政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
責任編輯：余思嵐