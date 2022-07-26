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【熱浪襲港】揭行山曾中暑　化學博士KKwong分享中暑或熱衰高危地點

社會 11:18 2022/07/26

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（K Kwong fb）

本港天氣持續酷熱，市區一度錄得36.1度創有紀錄以來7月最高氣溫。港大化學系博士鄺士山（K Kwong）今日（26日）在社交平台表示，自己行山曾中暑，亦有過百次隊有中暑經驗，因此與市民分享中暑或熱衰竭熱門地點。

  • 西貢麥2上西灣山

雖然只有300幾米高，但這次中暑是「見到黑白色影像昏迷咗」，幸好有同行隊救醒

  • 船灣郊遊徑

他的好朋友帶了4L水，一個人去做環湖 training (他同友人行過多次)，結果還是缺水，需由直升機救走

  • 鷄公嶺

全程沒有樹，夏天行山與自殺無分別。

  • 4杯靈雙渡

    數年夏天帶4L水行「單渡」青山到圓頭山，同是與自殺無分别

  • 3條狗牙

有1年K仔帶7個隊友3月未上到斬柴坳已經4人熱衰竭

  • 蚺蛇尖

無樹遮位不算長、都好好風，但夏天都可以殺人

  • 針山

由於多人行，中暑都多數有人救到

(資料圖片)

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責任編輯：余思嵐

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