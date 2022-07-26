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【MIRROR演唱會】Anson Lo大露背西裝神徒尖叫　姜濤一身卡地亞盡顯王子氣場【內附多圖】

娛樂 12:42 2022/07/26

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

TOPick就同各位鏡粉一同重溫美照，為大家解構鏡仔衣飾，看看12子究竟穿著哪些名牌表演。

鏡粉們期待已久的MIRROR演唱會，昨晚正式開騷，各位鏡粉在欣賞MIRROR勁歌熱舞之餘，有否留意12子的衣飾？TOPick就同各位鏡粉一同重溫美照，為大家解構鏡仔衣飾，看看12子究竟穿著哪些名牌表演。

最新影片推介：七師傅專訪

一連12場萬人空巷一票難求的MIRROR《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》，昨晚（7月25日）正式開鑼，縱使第一場大家少不免有點「甩漏」，但亦無阻fans們的熱情支持。

單是開場12人由由高處徐徐降下來就已經令到鏡粉們尖叫，再加上不少時裝品牌大力支持，試問怎會不成為這兩星期一支獨秀的城中熱話。

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相比於去年的演唱會，今年MIRROR氣勢更是一時無倆，過去的一年間已經有不少時裝品牌找他們當上代言人，而適逢演唱會更是各大時裝品牌爭相出手都最好時機。

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今次演唱會除了過往一直非常支持他們的Giuseppe Zanotti和Christian Louboutin，來自法國和意大利的兩大鞋王品牌外，亦有英國的Jimmy Choo加盟。

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首飾方面，CARTIER全力為姜濤「護航」，他身上戴著的首飾全來自CARTIER的出品。Anson Lo的黑色珠片cut out西裝，再一次出自Rickyy Wong Studio的手筆，設計上再一次秉承去年演唱會的一套紅色cut out西裝風格，但感覺更是華麗。

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而其他出現的品牌，包括Jer穿上COMME des Garcons Homme Plus白毛西裝、Alton穿上CELINE珠片bomber jacket、Rick Owens X Converse球鞋等。

相信這一連12場的演唱會，12子的服裝會於每日不斷推陳出新，考考大家眼力究竟認不認得是來自哪一個時裝品牌。

（本報資料圖片）

記者：何偉雄

 

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