【職場文化】上司失勢跟隨辭職以示忠誠　下屬獲邀回巢被勸好馬不吃回頭草

▲ 不要為下屬強出頭，要據理而幫。

俗話有云，好馬不吃回頭草，在感情上，我們常聽到這句話。背後之意也許是破鏡難圓之無奈，畢竟要是再重新開始，感情上的信任崩塌或對方人格破產這些都的確令人卻步。但要是在職場上，要是好草的話，應否回頭吃呢?

今年頭有位客人，F小姐，40多歲，已婚沒小孩，面方眼大鼻大，顴骨不高，下巴寬闊，口小唇厚。去年因她派系上司失勢，離任了工作近7年的公司，現投身一間小型公司當高層，雖說待遇不錯，但畢竟空降高層，急切雖要建功立威以及處理人事上的問題，因此身心疲憊。正當此際，舊公司再度邀請，條件不錯，所以想到找羅師兄給一點玄學上的建議。

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F小姐: 「羅師兄，我跟前上司談過，她跟我說了句，好馬不吃回頭草。因為我在舊公司已是她派系中第二把交椅，她擔心我回去會成其他派系的攻擊目標。但在我角度，依家喺新公司都唔太順利，舊公司俾嘅offer(待遇)亦唔差，我有啲心大心細。命理上有無咩提示俾到我呢?」

羅比: 「我用個比喻吧，好似拍拖咁，你同前度因為咩原因而分手，呢個好重要。係因為第三者，佢誠信破產?定係佢嘅三觀(世界觀，價值觀，人生觀)同你好唔一致?等等....你先諗下你因為咩而離開，再諗下返返去有無衝突。」

F小姐: 「我當時走係因為我上面阿姐走，所以我覺得跟埋佢走係忠誠嘅表現，同時新上任嘅上司亦多少想安放自己人，所以我無謂阻住地球轉啦。」

羅比: 「你八字生於冬天子月，食神格，印比多而身旺，所以要行食傷生財，偏偏原局無財(木)，而官星力弱(正常啦)，所以好睇大運行唔行到木運。不過岩岩好，你呢段時間正正行緊木大運同流年，所以我覺得你可以揀更搵到錢嘅工作。」

F小姐:「如果咁講，我係咪應該返去舊公司呢?畢竟個offer唔錯，同做生不如做熟。」

羅比: 「除左收入之外，我覺得你呢個情況可以加埋心念上一齊去衡量一下。」

1. 有否主導權

F小姐你官星力弱，但印星有力，配合面相來說，是一位猛將型人才，管理上傾向人格魅力為主，也易得上司器重，只是難登派系頂頭位置。因此這次開聲邀你回公司的人物很重要。是大老闆?是派系頭領?還是前同級同事?這都是需要考慮的因素。如果還要面試見HR的情況，就比較不利了，因為你上次離職的原因其實也不好說。所以，愈高級別邀請你，等於誠意愈足，你坐下後背後靠山力量直接影響你權威和行動力。

2. 舊公司人事及營運變動

另一方面，這兩點你要盡可能了解。本身你身旺食神格，加上唇厚，有比較直率愛自由的個性，因此以前或有跟敵對派系中人交惡的可能(大公司山頭多，利益及工作直接導致派系鬥爭，在所難免)，所以先了解清楚這些人員去留情況，當然跟你交好的也了解一下。另外也要了解一下營運方向及策略上有否變動，若然有新的方向，如轉打內地市場，你的經驗，能力以及人脈，又能否派上用場呢?

F小姐: 「我把口真係好直架，之前為咗阿姐，我都得罪過一兩個高層，所以你講既(調查)我都會做。另外請我返去嘅係大老闆老婆，算係直達『天庭』啩。」(F小姐暗喜，畢竟這也是一種對她多年付出的肯定)

3. 儘快重建人際網

羅比: 「總之如果真係返去，要盡快重建人際網，但千祈唔好咁快安插或培植勢力先，了解清楚上頭放你到呢個位置既主要目的。你八字本身比劫重為忌，對手小人多，唔關自己既唔好加把口表態。同時金重義氣仔女，唔好為下屬強出頭，幫都要據理而幫。」

F小姐見我後過了不久就應邀赶任舊東家，近日聯繫，她表示自己幸好做好資料調查，公司準備到內地開商場，原來她回巢主要是想派她上內地開新戰場，因為她有相關人脈和經驗，只是當時疫症正甚，所以未好公佈。(題外話，羅師兄寫這文也是在馬來西亞回港入住的隔離酒店中...)

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