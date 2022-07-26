【MIRROR演唱會】Frankie開腔談MIRROR隱形人　陳瑞輝從不放棄憑《IT狗》漸露光茫

▲ 人氣男團MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）分享感受。

由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）、王智德（Alton）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）、陳瑞輝（Frankie）、邱士縉（Stanley）和邱傲然（Tiger）組成的人氣男團MIRROR於昨晚（25日）舉行他們出道以來的首個紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT》頭場。

一直被指是MIRROR隱約人的陳瑞輝（Frankie）昨晚於個人獨白時段分享入團後的感受，獲得場內鏡粉為他打氣。

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MIRROR隱形人

熒幕出現數年前《全民造星》的畫面，7號參賽者Frankie參賽時表演《無盡》，更因而被封為「無盡輝」，勾起在場鏡粉不少回憶。

Frankie單獨出場，他笑言被花姐逼他上台，並跟大家分享。他說：

我今天要說的是MIRROR的隱形人是如何形成，隱約人並非浪得虛名，他有如一個黑洞般不斷將人吸進去，就似訪問、綜藝節目等，只要你說慢一秒，你的說話便會被隊友搶了來說，都不知跟到哪裡，跟着又會被人指沒說話，真的很難。但我見過一些好的Comment，見過有人讚Frankie，指Frankie很專業，整個訪問都在笑。我真的很多謝他。

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迷失自己

Frankie於不知不覺間成為了團內的隱形人，大談其感受。他續指：

既然是MIRROR的隱形人，就不如說說MIRROR。出道時很有抱負，跟其他人一樣，我很想影響其他人，很想為這個世界有些貢獻，好像很厲害。但漸漸地原來我的目標變成了MIRROR，MIRROR的目標變成了我的目標，正常人也知道是不可能。團隊的目標和個人的目標是不可以一樣的，所以我跟着這個目標走，我愈走便愈迷失，愈失去了自己。MIRROR愈來愈好，隊友當然很好，愈來愈多工作，但我自己則在家看着四面牆......我窮到要問人借錢過生活，我愈來愈欠自信，我開始收藏自己，為何我要浪費這麼多時間去擔心生活，而不是如何去做好自己。

演《IT狗》獲讚

幸好，Frankie開始有更多工作機會，

不過這個世界很有趣的，會不同地變，疫症轉好了，我終於有工作。我有《調教你MIRROR》、第二次MIRROR Concert和《IT狗》內的Never，我很感恩，我想不到原來Never也可以影響別人，悲觀的樂觀是其價值觀，亦暫時成為了我那時的價值觀。他教懂我如何渡過這低谷，苦中作樂。

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30歲入行

他感慨道：

我看見拍劇這條路有光，好像這盞般耀眼，我覺得可以啟發到別人。在今年，我對自己拾回希望。回頭一望，說了這麼久，我30歲才由Dancer轉成MIRROR，其實甚麼也有可能，怎會說服不到人，怎會影響不到人。甚麼也有可能，對不對？我想大家跟我一起戒掉一個習慣，不要相信自己做不到，不要相信自己做不到！不是要你有多厲害，不是要你做得有多好，只是面對挑戰的時候，不要先放棄自己，要先相信自己，那便甚麼都有可能。Never say never！

▲ （《全民造星》截圖）

借信心

Frankie不斷努力如今與MIRROR其他成員齊齊上紅館，「不止是我，全隊MIRROR也值得被人看到，他們只是需要一個機會去證明自己是可以的。現在有個機會了，難得在紅館，我想問大家借一些物品，不是借錢，現在不用借錢了。我想問大家借信心，信心可以在朋友、家人身上借，難得今天在紅館當然要問大家借信心，可以借給我嗎？可以借多點嗎？多謝！」

「踏上這無盡旅途......」從造星舞台走上紅館舞台，「無盡輝」Frankie再度唱出昔日參加《全民造星》時演出的作品，之後11位隊友一同上台陪他一起唱。

記者：梁樂欣、陳淑霖