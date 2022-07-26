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【不孝女】父遺體留殮房達10年4女無人願意領回　醫院起訴遺棄屍體罪

親子 11:49 2022/07/26

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令人心酸。

華人傳統道德思想，父母在生，應孝敬侍奉；父母死後，要守喪三年，更需要在清明重陽拜祭先人。台灣有一名育有4個女兒的老翁，在2012年病逝，遺體長達10年在殮房都沒人領回，醫院最近遂起訴47歲長女遺棄屍體罪。

最新影片推介:

綜合台灣傳媒報道，該名張姓老翁2012年5月3日於榮總醫院病逝，醫院多次通知其女兒認領遺體，張女以各式理由推搪及延期，始終沒有下文，甚至沒到醫院關心或過問父親遺體存放狀況，更沒有祭拜，遺體放在殮房，一放就是10年，醫院因而透過市政府起訴遺棄屍體罪。

47歲的長女向警方指，當時父親去世有向其他3名妹妹表示「父親後事我處理就好」，並且坦承拒絕接受院方提出的解決方案；她的妹妹們也向警方表示，大姊說會將父親後事處理好，因此沒介入，而3名妹妹獲不起訴。

據台灣的刑法第247條第1項之遺棄屍體罪，且遺棄者為直系血親尊親，可處6個月以上、5年以下有期徒刑。

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責任編輯︰王明芳

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