【靚太廚房】三孩媽教煮20分鐘生酮偽意粉　生酮飲食並非任食高脂肪食物

生酮菜式近期大熱，受到不少減肥人士歡迎， 專業收納師Kitty Wong是三孩母親之餘，還創立「MCM媽．潮．物專業收納服務」網站，同時對生酮食譜有一番研究，今集《靚太安樂窩》邀請了Kitty教大家煮生酮「白汁蘑菇牛油果椰菜麵」，讓大家可以一起Easy Cook！

材料：

▲ 材料。（湛斯雅攝）

椰菜 細半個 磨茹 3-4粒 牛油果 半個 忌廉芝士 1/3或1/4磚 鮮忌廉 2湯匙

調味料：

海鹽 1/2 茶匙 生酮糖 1/2 茶匙 蔬菜粉 少許 蒜蓉 少許 黑胡椒 少許 番茜 少許

做法：

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

1.椰菜切長條形，蘑菇切片，牛油果切片備用。

2.先用滾水加少許鹽煮椰菜2至3分鐘至軟身，撈起瀝乾水備用。

3.中細火熱鑊落牛油，蒜蓉炒蘑菇，加鹽和黑胡椒調味，將蘑菇炒香。

4.加忌廉芝士和鮮忌廉，再落椰菜炒一會，加鹽和蔬菜粉調味，加少許鮮忌廉，最後落牛油果炒勻。

5.上碟後加少許黑胡椒和番茜便成。

Kitty指生酮飲食令她更加精神，甚少「恰眼瞓」，自己也是長期進行生酮飲食，Kitty提醒大家要留意生酮飲食並非可以任食，也不要抱著不怕肥的想法吃太多高脂肪食物，因為攝取過量都一樣會致肥，會造成反效果。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：蕭雅文