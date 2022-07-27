【靚太廚房】三孩媽教煮20分鐘生酮偽意粉 生酮飲食並非任食高脂肪食物
休閒消費 10:00 2022/07/27
生酮菜式近期大熱，受到不少減肥人士歡迎， 專業收納師Kitty Wong是三孩母親之餘，還創立「MCM媽．潮．物專業收納服務」網站，同時對生酮食譜有一番研究，今集《靚太安樂窩》邀請了Kitty教大家煮生酮「白汁蘑菇牛油果椰菜麵」，讓大家可以一起Easy Cook！
材料：
|椰菜
|細半個
|磨茹
|3-4粒
|牛油果
|半個
|忌廉芝士
|1/3或1/4磚
|鮮忌廉
|2湯匙
調味料：
|海鹽
|1/2 茶匙
|生酮糖
|1/2 茶匙
|蔬菜粉
|少許
|蒜蓉
|少許
|黑胡椒
|少許
|番茜
|少許
做法：
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1.椰菜切長條形，蘑菇切片，牛油果切片備用。
2.先用滾水加少許鹽煮椰菜2至3分鐘至軟身，撈起瀝乾水備用。
3.中細火熱鑊落牛油，蒜蓉炒蘑菇，加鹽和黑胡椒調味，將蘑菇炒香。
4.加忌廉芝士和鮮忌廉，再落椰菜炒一會，加鹽和蔬菜粉調味，加少許鮮忌廉，最後落牛油果炒勻。
5.上碟後加少許黑胡椒和番茜便成。
Kitty指生酮飲食令她更加精神，甚少「恰眼瞓」，自己也是長期進行生酮飲食，Kitty提醒大家要留意生酮飲食並非可以任食，也不要抱著不怕肥的想法吃太多高脂肪食物，因為攝取過量都一樣會致肥，會造成反效果。
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責任編緝：蕭雅文