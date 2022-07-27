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【靚太廚房】三孩媽教煮20分鐘生酮偽意粉　生酮飲食並非任食高脂肪食物

休閒消費 10:00 2022/07/27

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

生酮菜式近期大熱，受到不少減肥人士歡迎， 專業收納師Kitty Wong是三孩母親之餘，還創立「MCM媽．潮．物專業收納服務」網站，同時對生酮食譜有一番研究，今集《靚太安樂窩》邀請了Kitty教大家煮生酮「白汁蘑菇牛油果椰菜麵」，讓大家可以一起Easy Cook！

材料：

材料。（湛斯雅攝）

椰菜 細半個
磨茹 3-4粒
牛油果 半個
忌廉芝士 1/3或1/4磚
鮮忌廉 2湯匙

調味料：

海鹽 1/2 茶匙
生酮糖 1/2 茶匙
蔬菜粉 少許
蒜蓉 少許
黑胡椒 少許
番茜 少許

做法：

    點擊圖片放大
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    +11

1.椰菜切長條形，蘑菇切片，牛油果切片備用。

2.先用滾水加少許鹽煮椰菜2至3分鐘至軟身，撈起瀝乾水備用。

3.中細火熱鑊落牛油，蒜蓉炒蘑菇，加鹽和黑胡椒調味，將蘑菇炒香。

4.加忌廉芝士和鮮忌廉，再落椰菜炒一會，加鹽和蔬菜粉調味，加少許鮮忌廉，最後落牛油果炒勻。

5.上碟後加少許黑胡椒和番茜便成。

Kitty指生酮飲食令她更加精神，甚少「恰眼瞓」，自己也是長期進行生酮飲食，Kitty提醒大家要留意生酮飲食並非可以任食，也不要抱著不怕肥的想法吃太多高脂肪食物，因為攝取過量都一樣會致肥，會造成反效果。

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責任編緝：蕭雅文

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