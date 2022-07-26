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【學校爆疫】九龍華仁書院課外活動群組擴大　林緯遜倡進行高風險活動前多做一次快測

社會 11:31 2022/07/26

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感染及傳染病醫學會副會長林緯遜。（資料圖片）

本港昨日學校呈報1,112宗個案，涉及649間學校，其中8間的個別班別須停課一周。九龍華仁書院群組擴大，該校歌唱班及排球班懷疑爆疫，累計22名學生中招。衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容，這是近期較大型的傳播群組，預料傳播由課外活動引起。

香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜認為，由於社區有傳播，故學校現較多感染個案亦不足為奇，建議除了每日上學前做快速檢測外，學生在進行較高風險課外活動前，亦可多做一次快測，以確保參加活動當刻未有受感染；另在進行有密切接觸的牙科檢查等亦可以多做一次快測。

他又說，雖然核酸檢測比較準確，但由於檢測結果會有滯後，故認為要求師生上學前做快測即可。

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責任編輯：郭詩詩

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