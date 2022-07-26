【開心速遞】蔣家旻啤酒妹變名媛　「回家」惡鬥大小姐究竟Philip仔撫養權歸誰？

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》近日有相隔10年重返「愛回家」的蔣家旻，今次不是飾演首輯的馬子妮，而是送水輝（許家傑飾）的前妻錢栖。

《愛．回家之開心速遞》一連三晚劇情講述錢栖突然回來與送水輝爭兒子Philip仔的撫養權，現任妻子大小姐（林淑敏飾）為不想Philip仔被搶走，誓要決戰錢栖。

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惡後母「虐兒」罪證

昨晚（7月25日）《愛．回家之開心速遞》「爭仔大戰」劇情講到二人為爭撫養權，就要鬥快找到對方的黑材料。

當中，錢栖出招收集大小姐與前夫的黑材料，收買了大小姐家中的傭人陸姐，偷拍大小姐對Philip仔日常「虐待」的證據。

片段拍到大小姐惡毒後母上身呼喝Philip仔：「再唔聽趕你出街瞓！」、「碟意粉你唔准食，我倒咗佢都唔畀你食！」、「臨瞓偷食糖，糖紙又唔掉，返到嚟實打爆佢個頭！」錢栖以每段一萬元酬金高價收買陸姐，被出賣的大小姐最後嬲爆趕走陸姐。

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網民入戲勁擔心

大小姐出盡辦法聘請私家偵探查錢栖，希望找到黑材料反擊。不但找不到「惡行」，反而全部卻是「好」材料。

錢栖由昔日的逃學少女、啤酒妹，轉變成今時今日的修讀兒童心理學、擁有營養師文憑的名媛，11年間竟有如此巨大轉變，令送水輝及大小姐非常擔心。

一班強大法律團隊包括KC（歐瑞偉飾）、朱展（陳嘉輝飾）及TT（梁証嘉飾）齊齊為他們度橋，讓送水輝憶起當年與錢栖的往事......

▲ 大小姐VS錢栖，究竟邊個贏？（Instagram圖片）

不單只送水輝與大小姐勁憂心，一眾網民也看得非常投入，紛紛留言大讚「今集好高質」，整集劇情緊湊，個個睇得好緊張；同時又指大小姐與錢栖鬧交一場戲非常好睇，大讚兩位是好戲之人。