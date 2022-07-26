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【酒店自助餐】都會海逸8月星馬泰海鮮自助晚餐　上網預購享最高8折優惠【內附連結】

休閒消費 11:53 2022/07/26

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都會海逸酒店Promenade西餐廳於8月至9月推出以星馬泰主題自助餐，菜式豐富，包括這款馬來肉骨茶。(餐廳提供)

位於紅磡的都會海逸酒店Promenade西餐廳於8月至9月份推出以新加坡、馬來西亞及泰國佳餚為主題的自助晚餐，這場東南亞美食之旅以一系列清新頭盤打開序幕，包括有泰式青木瓜沙律、新加坡彩虹沙律及檳城囉喏沙律等，最適合悶熱的天氣，先讓大家胃口大開。

熱盤必食之選則新加坡著名菜色辣椒蟹、經典海南雞飯、即點即煮的新加坡叻沙、炸至金黃的牛油麥皮蝦、香辣美味的巴東牛肉、蕉葉參巴醬烤魚、惹味十足的泰式香料燒雞、泰式沙嗲串燒及泰式辣椒糕炒龍蝦鉗。

除了滋補燉湯外，還有馬來肉骨茶及泰式椰子雞湯等熱湯選擇，讓食客大飽口福。

此外，西餐廳提供多款環球美饌，包括新鮮刺身及壽司，以及回本必食的即開生蠔和冰鎮海鮮區的熟龍蝦、雪花蟹腳、翡翠螺、青口、凍蝦等。

開放式廚房及即煮區則供應熱騰騰的生滾粥及粉麵、西式燒烤美食、即炸天婦羅、即焗薄餅等；還有不容錯過的凍盤包颳風乾火腿、煙燻三文魚、芝士拼盤及清新沙律等。

一直廣受歡迎的低温烤香料牛肉眼扒、印度咖喱、泰式粉麵、中式燒味及燒烤美食等亦惹人垂涎。

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甜品當然不能少，重點推介墨西哥神奇朱古力蛋糕、櫻花天使蛋糕、綠茶流心布甸、栗子慕絲圈、紐約芝士餅、香芋天使蛋糕及薄荷蛋白球，加上多款Haagen-Dazs雪糕杯及脆皮雪糕批，必定能大快朵頤。

「星．馬．泰」海鮮自助晚餐由8月1日至9月30日供應，成人價錢由$708起、小童由$478起（另加一），於酒店eShop預購8至9月份自助晚餐電子按金，更可享高達8折優惠。

「星．馬．泰」海鮮自助晚餐

地址︰紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓（港鐵紅磡站C2出口）
訂座︰3160 6880  

記者：招美寶

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