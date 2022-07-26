【白色強人II】張曦雯入行10年由華姐蛻變當家花旦　與男友感情穩定無阻事業發展

▲ 好正呀Kelly！

TVB重頭劇《白色強人II》載譽歸來，昨晚（7月25日）播出的首集，劇情已十分緊湊，講到「升呢」為院長的YT（郭晉安飾）倡議「全面開放藥物名冊草案」，堅持「唔應該有病人因為冇錢得唔到適當嘅醫治」，主張為香港為數不多的罕見病患者以廉價提供藥物。

而明成北的醫護人員要同一時間處理嚴重交通事故及要為由因癌離世的祝文君飾演的「結節性硬化症」病人趙宛蘭要做手術，看得觀眾大呼肉緊。

劇中呂靄寧（張曦雯Kelly飾）於今輯與YT已發展成戀人關係，今輯她不論事業或感情上都更上一層樓。

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演技大有進步 與陳豪合作開心

首集可見，Kelly已經獨當一面為病人當主刀，更找來前度李文信（陳豪飾）當副手，二人齊心合力成功做到一個高難度手術。一班觀眾都指Kelly的演技較上輯更為沉實，大有進步，即使面對兩大視帝郭晉安和陳豪都甚有火花。

早前Kelly受訪指跟陳豪首次合作，早已聽不少同事對阿Mo讚不絕口，她說：「發覺大家很談得來，很多場口都幾有火花，希望可以再合作。」又指於內地拍外景期間，大家「困」在一起相處融洽，感情變得更好，藉著「隔離日子」可沉澱下心情兼熟讀劇本。足見，大家合作得相當開心！

▲ Kelly大讚陳豪！（陳慧安攝）

入行經歷

現年32歲的張曦雯自小移民美國生活，2012年回流香港參加國際中華小姐競選奪冠入行，她亦有參加世界小姐選舉。

卸任後，她與TVB簽約，先在節目《港生活•港享受》及《Pearl Tonight》任主持。2016年，她首演劇集《律政強人》。在2018年再在台慶劇《跳躍生命線》，飾演「文暉（Man）」一角。

及後，2019年，她曾返回美國進修演技。同年在劇集《白色強人》中演醫生呂靄寧一角大獲好評，並在《萬千星輝頒獎典禮2019》獲得「飛躍進步女藝員」獎項，事業發展日漸順利。

隨後，Kelly的演技漸有進步，在劇集《木棘証人》、《踩過界II》都令人留下深刻印象，同樣為無綫力捧花旦之一。

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憑《3日2夜》成功入屋 感情「封盤」

除劇集外，Kelly因為主持J2的《3日2夜》憑靚樣加弗爆身形受注意成宅男女神，而且她性格男仔頭，喜愛打機，更不介意戴上粗框眼鏡直播打機，期間還真情流露不慎爆粗，因而成為萬千網友眼中最Gfable的「女機神」，難怪深受網民愛戴！

至於在感情方面，Kelly亦早有着落，與男友Mark感情穩定，二人一早於北角半山的豪宅築愛巢。

據知Mark曾在美國國際級投資大行任職程式交易部副總裁，近年在香港做環保生意。身材健碩的他擁有44吋胸肌，熱愛水上運動。

不要以為外表俊朗的他個性花Fit，實質對Kelly非常專一，為了女友不去夜店，更不再Follow女性好友的IG。

Kelly亦公開大讚男友細心及非常遷就她，故二人甚少吵架，同居亦沒有太大的意見分歧，相處Sweet到爆！而Kelly早前亦講過二人相處舒服，暫時沒有結婚計劃，認為結婚都是一張紙，但他們都朝着這個方向。

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