【關愛座爭議】批評少女不讓座給長者　荃灣玩具鋪掀關愛座網上爭議

▲ 荃灣一間雜貨玩具鋪發帖，批評少女不讓座給長者，引發網上大型爭議。

近年社會上不時發生「關愛座」爭議，讓座與否的議論看似沒完沒了。最近荃灣一間雜貨玩具鋪發帖，言辭間似暗示批評一位身處港鐵車廂的少女，不讓座給周邊站著的長者，再度引發網民熱烈爭論。

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Facebook專頁「2.0荃灣知源雜貨玩具」昨日（25日）發帖，並上載一張照片，顯示一位少女坐在港鐵關愛座位置，鄰近有一位伯伯站著。發帖者目測少女不足20歲，並發文稱：

社會吾（唔）同左（咗），這少女望見班老人家好幾眼。但冇反應（圖中有仲有四位銀髮族企在則）

▲ （圖片來源：Facebook專頁「2.0荃灣知源雜貨玩具」）

帖文發布後引來網上關注，除了被多次轉發外，不足24小時引來2,300多個留言。不少網民不同意帖文觀點，並留言表達另一種看法：

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亦有網民表示，自己曾試過讓座給長者，但對方拒絕接受。該網民堅持站起來，即被對方責罵：「佢邊鬧我邊坐底話咁麻煩坐底起身果下會腳痛.....」發帖專頁隨後再在帖文多次留言，表示「好開心，大家自己都有表達見解」、「見到大家笑我地甘開心，三十幾度大家笑降下温」，但仍未平息爭議。專頁之後再發帖致歉：

抱歉今天帖文令大家唔高興，係太魯莽，本人會繼續接受大家狠批。

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責任編輯：羅嘉欣