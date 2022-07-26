【親子好去處】九龍香格里拉推親子住宿連小童工作坊　每晚$2200起送$1,000消費額及早餐

▲ 九龍香格里推出「親子夏日之旅」。（圖片由酒店提供）

仲夏悠悠，是時候一家大小一起出動，享受夏日家庭樂！九龍香格里拉推出全新住宿計劃「親子夏日之旅」，當中還有多項免費活動供小童參加，包括「無酒精雞尾酒工作坊」、「香格里拉大使 ── 見習行李員」、「小廚師大製作」、及「插花班」等，為小朋友的暑假旅程添樂趣。

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「無酒精雞尾酒工作坊」小朋友可以化身成小小調酒師，發掘雞尾酒的藝術。另外可擔任「香格里拉大使 ── 見習行李員」，迎接客人、為他們整頓行李，親身體驗酒店的好客之道。「小廚師大製作」則由酒店的糕點師教授烘焙曲奇或紙杯蛋糕，培養孩子的廚藝天分，「插花班」則旨在啟發孩子以插花藝術表達創意。

酒店指在週末住宿期間，一家大小可穿梭於酒店內的軟墊遊樂園，玩充氣滑梯城堡、波波池、兒童玩具廚房，氣墊球等多項玩樂設施，預訂「親子夏日 之旅」的酒店住客均可免費入場兒童樂園。

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「親子夏日之旅」每晚由港幣 2,200 元起，住宿計劃包括奢華客房住宿一晚、兩位客人及一位小童享用每日早餐、港幣1,000元酒店消費額，以及一項親子體驗活動及入場兒童樂園（適用於週末住宿）或一項房內活動及兩項酒店兒童活動（適用於平日住宿），「親子夏日之旅（相連客房）」每晚由港幣 3,800 元起，以上優惠均由即日起至2022年8月31日供應。

價格另設加一服務費。

查詢住宿計劃詳情或預訂，可致電2721 2111或電郵至 reservations.ksl@shangrila.com

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責任編緝：蕭雅文