年輕就是本錢？！教你較低成本打造全面健康保障

年輕人最大的本錢是時間和健康？無可否認，年輕人的健康風險普遍較年長人士低，不過卻絕非可以輕視。部分年輕人可能覺得自己「無病無痛」，事業尚未穩定，因而忽略自己的保障需要，但其實保險的作用就是為我們未知的風險作保障，所以想好好保護自己的本錢兼減輕家人負擔，當然要及早行動啦！以下就為大家解釋趁年輕投保的4大原因。



原因1：保費相對較低

無論是投保人壽或醫療保障，保險公司都會根據投保人的健康狀況和年齡進行審核。由於隨着年齡增長，病痛亦會愈來愈多，繼而影響保費，所以愈年輕購買保險，除了可以愈早得到保障，審核過程亦會相對簡單，保費也會相對便宜。



原因2：保障相對更足

部分醫保產品未必會為「投保前已存在疾病」提供保障，所以趁着自己年輕力壯，健康未出現問題前，盡早購買保險無疑可獲得更全面的保障。



原因3：為突發事情做好準備

年輕人剛投身社會收入有限，若不幸遇上重病、意外等突發事件，往往難以調出大筆金錢應付。而投保合適的保險無疑可以有效管理風險，紓緩經濟壓力，從而專注治療和休養。



原因4：未來更輕鬆

假如不幸患病而要接受治療，除可能對個人的經濟造成壓力，如果是家中經濟支柱，或父母年屆退休年齡，更可能影響家人的生活質素。所以及早部署，做好保障，除可減輕突發事情對自己的影響，令自己有本錢繼續實現理想，更可為自己提供保障。



每日HK$24即可獲全面保障

雖然趁年輕投保的好處相對較多，但部分年輕人可能因資金問題而選擇將計劃押後或擱置，而有調查發現本港80%及89%年輕人分別缺乏足夠的人壽和危疾保障，情況令人關注。



其實，想擁有全面的保障不一定要繳付高昂的保費，例如透過AIA多元化的產品組合，每日低至HK$24即可獲得4大人生重要保障：

- 危疾：為多達 115 種疾病提供保障，包括癌症、中風、心臟病等疾病

- 意外：為意外導致的斷肢、殘廢及身故提供保障

- 人壽：保障摯愛家人，並保證成功續保到85歲

- 醫療：由預防到康復均提供全面保障，還可以申請稅務扣減



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註：

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3.上述指定計劃是指︰危疾 – AIA 健康系列：「簡護危疾保」 (保額：HK$37.5 萬) ；意外 -「自選人身意外保險 2」(意外死亡及斷肢賠償保額：40萬港元) ；人壽 – AIA 健康系列：「摯誠定期壽險計劃」（每5年續保）(保額：HK$75 萬)；醫療 – AIA 健康系列：「AIA自願醫保靈活計劃」- 普通房、AIA 健康系列：「全程守護健康保」附加契約 - 普通房。保費會在續保時調整。首年保費平均每日低於HK$24是以22歲非吸煙的男性受保人以年繳方式投保以上指定計劃並加入「AIA Vitality 健康程式」享有首年保費9折為例。保費折扣只適用於投保指定「AIA Vitality 健康程式」特選保險產品基本計劃或附加契約的一般標準保費，並不適用於任何額外附加保費。上述保費計算並未包括「AIA Vitality 健康程式」會員年費。

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10. 在此帖文中的產品資料並不包含保單的完整條款，有關產品特點、條款及細則、不保事項及主要產品風險之詳情，請參閱相關產品之產品簡介及保單契約。如欲在投保前參閱保險合約之樣本，您可向AIA索取。

11. 以上產品組合及保障範圍只供參考，客戶應根據自身需要和負擔能力選擇適合產品。

12.上述內容只提供一般資訊並只作參考之用。實際扣除的稅款取決於納稅人的應課稅入息和稅率。只有自願醫保計劃下的認可產品及合資格延期年金計劃的已繳保費和已作的強積金可扣稅自願性供款(如適用)可申請稅務扣減，而保費回贈及保費折扣不能享有稅務扣減優惠。AIA及其中介人不會提供任何稅務或會計建議。有關稅務扣減詳請，請參閱香港稅務局網頁，並向您的稅務及會計顧問徵詢稅務意見。

13.調查發現本港80%及89%年輕人缺乏足夠的人壽和危疾保障的資料來源︰Hong Kong Segmentation Study (2021), KANTAR Market Research Agency



（特約）