【鼠患問題】何文田邨老鼠闖屋內覓食及商場散步等　議員揭4大常見設計成鼠患根源

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選委會立法會議員江玉歡表示，鼠患問題迫在眉睫，有居民反映老鼠爬水管上樓、在商場平台散步，甚至闖進住戶覓食，認為跨部門合作才可解決鼠患問題。

選委會立法會議員江玉歡周一（25日）在社交平台指，6月中旬已經與不同地區人士見面，據他們透露，鼠患除了出現在公共屋邨，更蔓延至商場和商廈。其後，在6月19日前往何文田邨的一個單位了解污水倒灌問題，其後再到愛民邨視察當區的衛生問題。有居民立即反映當區鼠患問題之嚴重，簡直駭人聽聞：爬水管上樓、在商場平台散步，甚至闖進住戶覓食，猖獗如入無人境。

她又指，與食環署衛生督察等滅鼠工作人士會面交流，得知鼠患問題的根源往往是一些不起眼的城市規劃細節，例如路旁矮樹花槽鼠洞密布、垃圾大膠桶底部防止污水流出的圓制成為老鼠進入垃圾桶的暢道、海邊公園大量的矮樹與無蓋垃圾筒催生鼠群聚集等，所以鼠患問題的確不單單是食環署的責任，食環、康文及房署需要成立聯合滅鼠小組，才能從根本上解決日益嚴重的鼠患問題。

她補充稱，已就鼠患問題正式向環境局提出了書面質詢，要求對方就現行鼠患的應對方法、未來的防鼠方向等作出答覆，不過局方的回覆都是知易行難。另外衞生防護中心接獲國家衞健委通報寧夏回族自治區銀川市一宗腺鼠疫個案，寧夏雖然距離香港遙遠，但鼠疫爆發，造成的破壞將難以估算。

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責任編輯：余思嵐