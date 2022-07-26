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【升中派位】移民潮下家長進取叩門　有學生叩「九華」想日後似李嘉誠

社會 11:51 2022/07/26

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今早有不少家長帶同子女到傳統名校九龍華仁書院叩門。

升中派位結果今日（26日）揭盅，如家長認為結果未如理想，可再到心儀學校叩門。今早在傳統名校九龍華仁書院，有不少家長帶同子女來叩門，當中有人本已獲派第一志願，有家長料移民潮下或有較大機會，抱着試一試心態叩門。該校近日出現多宗個案，有家長稱已做好防疫措施，認為最重要是兒子可進入好學校。 

九龍華仁今日起接受家長到校或傳送電郵申請叩門位，校方安排部分學生於7月29日進行筆試，不會安排面試。 

居黃大仙區的周同學獲派中華基督教會協和書院，但因心儀九華，認為校舍環境及學術成績出眾，因此再來叩門。熱愛足球的周同學尤其喜歡校內的足球場，為準備叩門，更已事先準備好自我介紹。周同學說，知道不少名人是九華舊生，包括行政長官李家超，期望有機會進入此校，日後可如其他名人校友，「可以發光發揚學校。」而他的目標，是成為一名商人：

好似李嘉誠咁，賺多啲錢，日後可以幫助貧窮嘅人。 

其母黃女士為準備升中派位及叩門特意請假，她說，選校時尊重兒子意見，至於移民潮下是否覺得競爭放緩，黃女士認為最重要是看兒子表現，指出他十分努力，亦有參加不同課外活動。對於九華近日出現多宗個案，黃女士認為不能擔心太多：

最緊要小朋友入到好學校，其他嘢只要自己身體健康就得。

本身獲直資學校錄取的劉同學，在自行分配階段將九華放在首位，劉太抱着試一試的心態，認為移民潮下學位可能會有變動 ，有機會叩門成功。陳太及兒子居於深水埗區，已獲派首志願學校，但由於兒子運動成績不錯，亦心儀九華，在得知派位結果前已打算來叩門。她認為，競爭一直存在，只要有機會就要盡力嘗試，又直言不擔心校內現個案，認為很多學校都有類似情況，自己亦已做好防疫措施。 

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記者：黃悅晴

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