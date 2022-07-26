【西班牙名牌】北野武型格代言LOEWE男裝　麻將耍樂玩轉原宿狂放不羈

▲ LOEWE今季特別請來日本電影界猛人北野武做代言人，大玩玩味寫實攝影風格。日本音樂人森洸大（右）也有參與演出。（圖片品牌提供）

自做白武士出手拯救宮畸駿的吉卜力美術館，LOEWE跟日本關係愈拉愈近， 這個來自西班牙手袋名牌其最新一季男裝廣告，竟找來日本電影界猛人北野武做代言人，並聯同好幾位型格演員如村上虹郎及柄本時生玩即興演出。創作總監Jonathan Anderson 大概懂得入鄉隨俗這回事，這次主題概念是與東京潮流名店 GR8的主理人久保光博商討出來，構思是把東京原宿的狂放不羈、亂中有序的氛圍作背景，帶出日本都市創意文化的獨特活力。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

因為《恐怖醫學》（ViuTV的外購節目），後生的你以為北野武是資訊節目資深主持，其實他可是日本電影界殿堂級人物，曾執導過《花火》、《壞隊子的天空》和《座頭市》獲將無數，在藝能界以「惡」名昭彰，今次他身穿品牌的抽象印花恤衫穿板梭日本夜店，其中更玩港人喜歡的四方城（麻將），這帶點玩味性的寫實攝影風格，不是出自合作開著名攝影大師Juergen Teller，掌鏡的是來自蒙古攝影師 Ryu Ika 。

值得一提，由2022年7月27日起在 GR8、LOEWE 表參道專門店及伊勢丹新宿店男士館設立限定店，店內裝潢與廣告主題呼應，巨型廣告照片與 iPhone 及 iPads 投射的影像交錯重叠……可以去日本旅遊玩嘅朋友，不如request旅行團加埋呢個景點。

記者：黃鑑江