【情緒教育】輔導心理學家眾籌出版兒童繪本　由移民潮切入教導孩子面對失去

▲ 插畫師水熊阿蟲（左）及Jamie Li（右）一同創作的《尋回心裏的小獅子》兒童繪本，教育小朋友面對失去時的情緒應對，值得支持。（湯致遠攝）

「失去」是人生一大課題，，不只是成人，小朋友也同樣要經歷，更需要時間及心神去讓他們學習及處理負面情緒及感覺。兩位輔導心理學家Jamie及Grace，聯同本地插畫師水熊阿蟲，即將推出一本有關兒童情緒教育的繪本《尋回心裏的小獅子》，讓他們學習失去。

人生路上一定要面對種種的的失去，由物件、關係、親人等等，成人或許懂得放手，但小朋友卻未必知道如何去梳理想法及情緒。《尋回心裏的小獅子》這本繪本正正就是帶出這個主題，希望小朋友明白「失去」也可轉化成正能量。

由移民潮談失去

繪本兩位作者Jamie及Grace都是土生土長的香港人，她們在美國哥倫比亞大學輔導心理學系碩士課程相識，兩人都從事兒童心理、親子關係、家長教育的工作。Jamie於香港一所國際學校任職心理輔導老師，經常利用繪本跟兒童互動溝通，不過繪本多來自台灣、日本等地，兩人於是萌生創作繪本的構思。希望藉着繪本，以香港人說香港事，讓孩子在閱讀過程中，產生更大共鳴。

當初兩人未落實主題，但眼見近年很多家庭移民離港，長居英國多年的Grace，亦是3個孩子的母親，親身經歷一家大小穿州過省，深明現在的移民潮，為小朋友帶來的巨大心理影響，因此決定以移民為切入點，探討「失去」這個主題。

Jamie說起工作上也經常接觸到小學生轉校或移民的情況：「我要幫助他們做好準備，跟他們傾談未來去向等。有些人對於前往一個新地方感到興奮，有些則會不捨得同學及朋友，留下的同學也會不快樂。記得有一次有位同學要走，好朋友忍不住爆喊，說以後找不到這麼親密的朋友，感到很擔心。」她會安排兩人對話，互相聽聽對方的心聲及想法，也會了解他們的擔憂，看看如何幫助到他們。

▲ Jamie本身從事心理輔導老師，經常見到小朋友不懂得面對生離死別。（湯致遠攝）

▲ 由失去一件物品至離開，書中提及到很多不同情緒。（相片來源：受訪者提供）

創作繪本初體驗

兩人由零開始首次製作繪本，稱比想像中困難。「構思過程其實很順利，我們一起思考故事及情節，編寫大約用了一兩個星期便完成。本來以為定好主題、寫好故事，交給插畫師便成。後續原來仍有很多工序，例如印刷、宣傳等等，對完全不熟悉的我們來說相當複雜。」

插畫師水熊阿蟲的工作較花時間，30多頁的畫作畫了數個月，而且繪畫也要不停修改。「我認為繪本是圖畫行先，因此在製作過程中，我們3人要一起構思及給予意見，希望文字與圖畫能夠互相配合到，而非字圖分離，所以就要多次改善，令出來的效果更為滿意。」

▲ 曾出版多本繪本作品、教插畫班的插畫師水熊阿蟲，主理《尋回心裏的小獅子》所有畫作。（湯致遠攝）

加入香港本地元素

《尋回心裏的小獅子》作為一本香港繪本，他們要決定甚麼最有代表性，水熊阿蟲說：「能代表香港的事物很多，於是我們問大家如果要永久離開香港，會帶甚麼走，Grace說是香港的夜景。我覺得不單是五光十色或高樓繁華，而是那一種『家』以及『生活』的感覺，於是我在書中也刻意畫了香港的夜景。」

書中也特別加入很多香港的元素，街頭小食、兒時零食、花牌、天星小輪，甚至已消失的觀塘裕民坊。最重要的主角──獅子，靈感是源自香港的地標獅子山，貫穿整個故事，同時代表着香港人的獅子山精神。

Jamie希望家長可以多留意小朋友的情感，可能有時只是失去一些小東西，但對小朋友來說需要時間去整理情緒，透過繪本可以讓家長與子女對話。故事是一個開放式的結局，沒有說教式的道理或答案，她說因為人人的處理方式及情況也不一樣，因此可讓讀者們自行思考。

▲ 畫中有很多本地元素及小彩蛋，香港人一定有共鳴。（湯致遠攝）

不為賺錢只望助人

在香港要出版一本書，除非是自資，否則就要找出版社，但就有很多掣肘，不能自已作主導，他們這次亦碰壁。「之前本來與一間出版社商談中，對方不停拖延，傾到一半卻突然倒閉了。最後決定以眾籌方式推出，會較容易獲得支持。今次並非為了賺錢，而是為了實現這件事，希望幫到有需要的家庭。」

眾籌主要是支付印刷成本，但截止日期只剩幾日，暫時仍未達標，很大可能要自掏腰包。繪本是硬皮精裝書，成本較貴，而且還有手偶、情緒之輪海報及家長輔助指南不同配件。Jamie認為有手偶的話，小朋友心情會較放鬆，也會願意表達多一點。

▲ 《尋回心裏的小獅子》原創繪本售$118起，連家長輔助指南、情緒之輪海報及小獅子手偶套裝售$268。（湯致遠攝）

▲ 家長輔助指南就是讓家長可以深入了解各種情緒，幫助他們去教導子女。（湯致遠攝）

因為失去會帶來不同情緒，Jamie認為最好的方法，就是協助小朋友表達自己的情緒，大人才知道如何幫助到他們。因此今次亦特別製作了一張情緒之輪海報，寫上多種不同心情的字眼，在發脾氣時可以用文字及語言去表達，打開他們的心窗。「學校會教很多不同的詞彙，偏偏情緒的就不多，所以就要教他們去辨識及抒發。」

《尋回心裏的小獅子》眾籌將於7月30日結束，預計於10月交貨。詳情或支持這個項目，可按此瀏覽。

記者：張頌婷