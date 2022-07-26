【生命鬥士】5歲癌童Sheldon病情現曙光　瘀青「浣熊眼」奇蹟漸退重現笑容

▲ Sheldon早前因病出現瘀青「浣熊眼」，現已奇蹟消退。（facebook圖片）

本港5歲男童Sheldon患罕見癌症「神經母細胞瘤」第4期，曾赴西班牙治療、在港接受化療及免疫治療，成效均不理想，抗癌路波折重重。Sheldon目前接受第6期的治療，上星期因病情不佳，眼眶周圍瘀青出現「浣熊眼」及多處痛症，估計細胞瘤再度擴散跡象，然而昨日（25日）終現曙光，「浣熊眼」有消退跡象，而且胃口亦有改善。

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由2020年8月確診至今，Sheldon已接受了18次化療、4次腫瘤切除手術、31次電療、自體骨髓移植及12次免疫治療。去年11月，Sheldon遠赴西班牙接受新免疫治療無效，今年2月回港接受化療及免疫治療，惟成效不理想，更有惡化趨勢。檢查報告顯示其骨髓再度出現癌細胞，縱然如此，父母堅持讓兒子治療，不輕言放棄。

癌細胞再度擴散跡象

上星期Sheldon媽媽更新兒子的消息，表示「浣熊眼」繼2年前再現，而且出現其他痛症，估計癌細胞有再度擴散跡象。另外，嗎啡止痛貼、化療和鏢靶藥也令Sheldon有噁心感覺，因食欲不振在一個半月內體重下跌了10%。

病情好轉「浣熊眼」漸退

Sheldon的媽媽昨天（25日）在facebook專頁「神母小戰士Sheldon」更新兒子的消息，表示上星期出現的「浣熊眼」終於得到改善，Sheldon的臉上亦重現笑容，媽媽更感謝網友的禱告，更以奇蹟形容病情好轉。

感謝大家懇切的禱告，集氣成功了！奇蹟發生了！他的黑眼圈漸漸消退，現在只有間歇性的頭痛和作嘔，胃口亦改善了。

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感恩好心人分享

有宗教信仰的Sheldon媽媽感謝許多素未謀面的教友分享及送贈，表示Sheldon在服用網民推介的保健產品後病情得到好轉，又感謝有機構協助治療，令化療和藥物的副作用都得到紓緩。媽媽最後祝願Sheldon能夠帶著笑容開心地過每一天。

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責任編輯︰王明芳