【婚前檢查】婚前檢查揭女友有隱性地中海貧血　準新郎憂遺傳下代決絕分手

▲ 準新人做婚前檢查發現女方有隱性地中海貧血，男方即決絕分手。

據衞生署醫學遺傳服務指，香港大約每12人之中便有 1 名地貧基因攜帶者，即約有87萬人患有地中海貧血，建議男女雙方在結婚或計劃生兒育女前，應接受地中海貧血驗血檢查。

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有港女則在香港討論區發帖，主題為「我阿哥同佢女朋友個分手原因係咪好過份......」，指哥哥本打算明年結婚，但知道阿嫂的家人有遺傳病，所以在婚前做身體檢查，檢查報告發現阿嫂有地中海貧血，阿哥二話不說即想分手，

我阿哥冇咩大問題，佢女朋友份報告話佢有隱性地中海貧血，我阿哥一知道佢女朋友有隱性地中海貧血之後佢開始想分手，因為我阿哥好想有小朋友，但佢又驚會遺傳到地中海貧血俾小朋友......阿哥直接同佢女朋友講佢覺得佢哋唔適合結婚所以要分手，但係冇講到個真實原因俾佢女朋友知。

對於哥哥現實的表現，作為親妹也睇唔過眼，有感他處事過分，

阿哥話好彩係未籌備婚禮之前發現，如果唔係連擺酒D訂金都蝕埋，而佢女朋友就好傷心唔明點解突然間要分手，我唔知隱性地中海貧血如果遺傳俾下一代會唔會有咩影響，剩係覺得阿哥連同人哋分手都唔講清楚真係好過份......

根據衞生署醫學遺傳服務，若人身上帶有一個或兩個不正常基因，就患有輕型甲型地貧，亦即是甲型地貧基因攜帶者。這些病人一般不會有任何病徵及不需要接受治療，若非經過驗血，大多數地貧基因攜帶者都不會知道自己帶有這種遺傳基因。

可是，當兩個甲型地貧基因攜帶者結合並生育時，他們的子女便有機會帶有三個或四個不正常基因而患上中型或重型甲型地貧。重型甲型地貧是一種嚴重貧血病，病人往往在出生前已出現嚴重徵狀以致夭折。

乙型地貧和甲型地貧的成因大致類同，只是乙型地貧患者的問題在於β-珠蛋白鏈的製造。β-珠蛋白鏈的製造是由一對基因所控制。所以如父母雙方均帶有同一類別之地貧基因，母親每次懷孕便有四份之一機會誕下重型地貧的嬰兒。

不過父母其中一方患有輕型甲型地貧，則不需要接受治療，如雙方都是地貧者則要小心處理，必須做好婚前及產前檢查。

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責任編輯︰王明芳