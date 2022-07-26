【昔日香港】訪古達人追尋雅旺錄音室歷史　梅艷芳林憶蓮昔日錄歌殿堂

▲ 雅旺錄音室可說是香港流行曲的搖籃，但坊間資料卻很貧乏，Simpson用上很多時間心機才整理出來，值得細閱。

在香港不停提倡保護保育的同時，社區中卻有不少舊建築、老店、傳統技藝不敵時代巨輪而消逝，懷愐惋惜之餘，我們除了去打卡告別，也有責任去了解及學習多一點，讓下一個經典消失之前，將回憶印在腦海中並流傳下去。新出版的《香港老美．貳》，就是一本很好的歷史參考及回顧。

疫下不能飛，卻令我們重新認識我們的家。經緯文化出版社本來以海外旅遊書為主打，因疫情銷情慘淡，甚至被書店退書，創辦人之一黃慶雄（Simpson）決定變陣，試試編寫從來不受歡迎的香港本地遊，造就了《香港老美》一書的誕生。

▲ 今次他特別搜尋舊報及照片分析，只為看看蓮花宮上的楣窗細節。（黑白圖片）（相片來源：香港老美）

續集資料更全面

Simpson笑說：「當時還擔心唔好賣，令公司蝕本收場，結果卻出人意表。原先想寫歷史景點，後來覺得網上已有大量資訊，朋友建議寫一些較貼地及生活化的東西，如茶餐廳、街牌等，旅客也可能有興趣看。自己邊寫邊發掘到很多故事，同時開專頁看看大眾的口味及取向，摸索了一條新的出路。」

他承認當初也不算很熟悉老香港，他本身不是讀歷史，並非從事相關行業，一邊寫書時，才慢慢去尋找資料。「例如寫歷史建築時，除了講年代及建築風格，其實背後還有很多有趣的典故，如建築師、建設過程、住客等等，我就特別拿出來探究。」

▲ Simpson 發現香港很多舊樓也有楣窗，而且每個也不同，他逐個拍下結集於書中。（相片來源：香港老美）

經過上一本的經驗，今次新書《香港老美．貳》，再次介紹了本地多個歷史建築及手工技藝。Simpson說港人路過會見到各建築，共鳴會較大，這本更特別加入了交通元素，例如電車、天星小輪以及行人天橋等。他承認上次寫得比較皮毛，今次資料搜集更加用心及細緻，如參考了屋宇署和地政總署的舊相片及圖則、舊報紙及檔案庫等，從不同角度及渠道找資料，推敲出一些鮮為人知的事情。

探索殿堂錄音室

細看《香港老美．貳》的封面上，有張敬軒的題字，序章更用了很大篇幅去介紹他主理的雅旺錄音室。Simpson在上一本書時已介紹過張敬軒的古典大宅Alberose，當時與經理人表明想採訪，對方亦爽快答應。

他說：「雅旺錄音室可說是香港流行曲的搖籃，由1983年開始營運，那時是廣東歌及流行樂壇最鼎盛光輝的年代，有林憶蓮、梅艷芳的當紅歌手。我找回自己的黑膠碟收藏，很多也是在雅旺錄製的。」

這個經典的錄音室，資料卻很貧乏，Simpson用上很多時間心機才整理出來，值得細閱。「在Google上幾乎找不到相關資料，後來訪問時才得知原來前身不叫雅旺，並由日本CBS/Sony及中原電器合作開設。最後我在一篇關於中原電器的歷史資料，梳理出成立過程，音響器材的知識則由張敬軒提供，再加上兩位資深工程師的口述，成為一個完整的故事。」

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千絲萬縷尋根記

另一個有趣典故是位於九龍塘的嘉林邊道變電站，Simpson一次偶然路過，對這座外形特別的建築好奇。他翻查圖則時，建築師的簽名潦草得難以辨認，後來找到中華電力公關部，轉介至米高嘉道理爵士創立的「香港社會發展回顧項目」，並找到建築師名稱。再連繫到浸大歷史系一個講香港保衞戰的網頁，甚至找到他的女兒在香港大學的歷史檔案中一些經歷見聞，就這樣串連出很多有趣的事迹。

Simpson稱經歷很奇妙，他試試在Facebook尋找建築師女兒，結果真的獲回覆。這位年過90歲的老人家現居美國，兩人進行簡短的溝通後，得到第一手資料。他又在網上找到曾在變電站宿舍居住過的兩家人，更分享了一些珍貴的兒時回憶及生活片段。「他們說80年代時露台有圍窗，家中還有壁爐，他們會用底盤在露台燒烤。整件事很有趣，希望下一版可以加入書中，更加圓滿。」

▲ 嘉林邊道變電站既是變電站又是員工宿舍，背後也有很多典故。（相片來源：香港老美）

推廣保育意識

除了建築物本體，Simpson也在書中花了很大篇幅講楣窗，也是少數人研究的東西。「之前在古蹟辦的文件中看到楣窗這個字眼，才知道甚麼是楣窗。我發現很多舊樓也有這個部件，由中環卑利街65號那棟洋樓開始找起，有不同設計，個個也獨一無二，數量多達幾十個。最特別是大坑的蓮花宮，看到楣窗設計很現代化，我甚至用AI技術放大舊相，才知道應是後加上去。」

Simpson亦特別推介幾個民間自發的保育團體及組織，例如Watershed HK、霓虹交滙等。「既然如此有心，值得更多人知道，保育話題一個個傳開去，像一粒種子萌芽。正如張敬軒曾語重心長說，保育不一定要靠政府或大花金錢，有討論就有機會成功，皇都戲院就是一個很好的例子。能凝聚一班人，讓港人多了解香港的保育情況，也是好事。」

《香港老美．貳》書本分享會

地址：金鐘正義道九號亞洲協會香港中心

日期及時間：8月5日 7pm

查詢：2103 9511（免費報名參加）

記者：張頌婷