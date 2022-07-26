【誤殺妻子】不忍末期癌妻受苦燒炭送最後一程　丈夫認誤殺罪候判

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56歲患末期肺癌兼職護士難忍病魔折磨，多次向家人表示欲尋死，並希望香港有安樂死。58歲丈夫不忍愛妻受苦，向妻子提議「送你最後一程」，於妻子點頭同意下丈夫於房間燒炭，並以毛巾封閉門邊，吻別妻子後播放佛教音樂送別。丈夫其後進入房間確認妻子已離世後，隨即通知家人及報警，今（26日）於高等法院承認誤殺罪。警誡下，被告稱「我燒炭殺死我太太，係想減輕佢嘅痛楚」，並希望安樂死能合法。法官先索取精神、心理及感化官報告後才判刑，被告還押至8月17日作求情，同月31日判刑。

被告郭偉賢（58歲），原被控1項謀殺罪，控罪指他於2020年1月30日謀殺妻子陳秀雲，被告否認控罪，但承認誤殺罪，控方接納因減免刑責基礎而承認誤殺罪。

法官表示留意到被告的精神情況，建議於判刑前索取進一步報告。被告代表律師則指，被告已不需要接受輔導，但值得關注是他在痛失愛妻後，日後重建生活的情況，故認為接受感化對被告有幫助。法官最終認為先索取精神、心理及感化官報告，有助法庭判刑，押後至8月17日作求情，同月31日判刑。

案情指，被告與胞妹及56歲死者同住鴨脷洲百良大廈一單位，夫婦自20多歲結識後不久結婚，膝下猶虛，夫婦關係良好。

及至2018年10月，死者證實患末期肺癌，被告遂辭去電工工作照顧死者。死者病況每況愈下，於2019年底至2020年初，死者多次表示感到痛楚及欲尋死。

至2020年1月28日，死者因劇痛入院，惟死者翌日表示欲出院，死者返家後向小姑表示希望香港有安樂死。同日晚上，小姑購買晚餐予兄嫂後睡覺，及至1月30日凌晨3時許，警方接獲被告致電999聲稱在家殺妻。

警方及消防員到場後，發現死者躺在睡房及不省人事，床邊放有一隻載有燃點的炭的鑊，門邊以毛巾及衣服封閉。救護員發現死者已沒有生命跡象，被告則出示一張「不作心肺復甦術」文件，惟救護員解釋須盡責任施救，死者送院後證實死亡，死因為二氧化碳及嗎啡副作用引致。

被告被捕後於警誡下稱「我燒炭殺死我太太，係想減輕佢嘅痛楚」。被告於會面紀錄稱，死者患末期肺癌，已擴散至身體不同部位，並經常感到痛楚及只能緩慢步行，即使服藥亦只能短暫好轉。

被告指醫生於1月中已表示死者情況於未來兩個月會變得更惡劣，死者獲准出院及配以嗎啡藥作止痛用。被告指死者經常痛楚至不能入睡及進食，朋友探訪時亦不能說話，只能點頭回應。

案發前兩天深夜，被告指死者因難忍痛楚致電999，醫生指死者或於數天內離世，被告不欲死者於醫院孤獨離世，死者翌日便回家。被告稱眼見死者受苦，遂購買了1袋炭以備不時之需。

被告稱案發晚上死者服食嗎啡及安眠藥後，死者仍感痛楚而未能入睡，被告認為醫生稱死者即將離世說法屬實，遂問及死者能否忍受痛楚，可「送你最後一程」，被告指死者點頭示意。

被告替死者按摩至入睡後，將載有燃燒的炭的鑊放入睡房，被告吻別死者後，並用膠紙及衣服封閉冷氣及門邊，並播放佛教音樂送別死者，被告則於房外祈求死者無痛上路。及至凌晨3時許，被告進入房間確認死者離世後，遂通知家人已殺死妻子及報警。經精神科醫生檢驗後，證實被告案發時患抑鬱症。

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記者：林育慧