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【電動車Tesla】大批Tesla運抵本港貨櫃碼頭　網民指場面壯觀：等睇叉電大戰！

休閒消費 16:10 2022/07/26

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有網民拍到大批Tesla抵達香港的畫面。

近年，不少人對電動車的需求大增，慳油費之餘又環保，不過電動車充電的車位，卻不夠充足。近日，有網民拍到大批Tesla運抵本港的一幕，場面壯觀，令人不禁想起停車場排隊「等叉電」的畫面，看來「等叉電」的司機看來又要排長龍了！

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有網民於Facebook群組「車cam L（香港群組）」發文，分享了大批Tesla在貨櫃碼頭的一幕，圖片中可見，有逾百部Tesla「落地」曬日光浴，場面十分壯觀，看來有不少人訂購了Tesla。帖文一出，引起大批網民留言。

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不少網民認為電動車的充電位有限，常常見到停車場排隊「等叉電」的畫面，令網民認為是次大批電動車到港，會引起充電之戰，「可以開定個群組報道各種因充電而起的打交事件」、「買部車返嚟塞車㗎嘛！ 叉電排隊我早已習慣！」。亦有不少網民搞笑留言「Tesla車聚」、「除非自己屋企車位有充電,唔係點會考慮」、「 大把貨炒 」、「太陽能叉電」。

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責任編緝：蕭雅文

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