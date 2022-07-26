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【熱浪襲港】明日至下周三市區最高氣溫仍達35度　天文台料最快本周末有低壓區逐漸發展

社會 13:06 2022/07/26

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本港地區下午及今晚天氣預測 下午酷熱晴朗。(陳靜儀攝)

天文台今日（26日）表示，本港繼續受副熱帶高壓脊影響，預測今日市區最高氣溫約36度，新界再高一兩度，最高紫外線指數是10，強度屬於甚高。呼籲市民補充足夠水分，留意自己身體狀況，慎防中暑。

7月26日12:50 的最高氣溫。

天文台今預測本港地區下午及今晚下午酷熱晴朗，上水、打鼓嶺等地區，預測下午最高將達38度，晚上天色良好，吹輕微至和緩西南風。展望高空反氣旋會在本周餘下時間至下周初為華南帶來持續晴朗及酷熱的天氣。預料周末至下周初位於西北太平洋的低壓區會逐漸發展，並移向台灣以東海域。

根據9天天氣預報，明日至下周三持續酷熱，料有機會出現驟雨，最高達35度，隨後一連五天料最高達34度。下周二則約33度。

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責任編輯：余思嵐

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