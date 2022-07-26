【回歸】郭晉安演繹爆喊戲具感染力　解開陳嘉慧角色身世之謎

▲ 郭晉安這幕爆喊戲成功打動觀眾。

TVB劇《回歸》本周五（7月29日）播出大結局，劇情一直圍繞郭晉安所演的「區耀祖」跟前妻鄧麗娟（陳煒飾）爭奪「粵德居」之名，安仔被網民睇好有機會憑「固執老竇」一角問鼎視帝。

而日前播出一集交代安仔不捨「粵德居」而爆喊，該幕戲被指具感染力。

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《回歸》結局周劇情更趨緊湊，「粵德居」之爭進入白熱化階段、馬志圖（徐榮飾）陰招愈揭愈多，網民亦關心劇中陳煒與徐榮最終如何大鬥法。

今晚的劇情講述耀祖 （郭晉安飾）繼續力爭粵德居商標，但在法庭作供後，法官打算宣判一刻，他竟暈倒庭上，官司被迫結束。

而智和（石修飾）隨即將行政總裁一職交予志圖。出院後耀祖得知某人背叛他，向志圖通風報信，加上幼子家謙與志圖合作，令其大受打擊。

▲ 劇情以爭奪「粵德居」之名為主線。（劇照）

巧瑤身世成謎

至於大結局的劇情講述麗娟在某位德高望重人物協助下，終成功舉報志圖一夥，並重掌粵德居集團行政總裁一職。正當以為可以一家和好，耀祖卻認為麗娟的計劃傷害了不少人，麗娟氣憤離開。

另外網民關心養女巧瑤（陳嘉慧飾）的身世。由於劇集主題曲及結局預告均有瑤瑤大頭喊戲，故遭猜測身世殊不簡單，更有網民懷疑她是鄭智和（石修飾）或是馬志圖私生女。

至於大結局裡，巧瑤突然失蹤，家健（周家洛飾）緊張尋找，及後驚見巧瑤出事。

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郭晉安騷演技

郭晉安於《回歸》裡的演技亦令網民讚不絕口，更被指喊戲甚有感染力。事緣「粵德居」被暫停營業後，耀祖每天借「行山」為由晨早出門、實質是到「粵德居」打掃兼懷緬過去，相當悽涼，

網民痛心留言謂：「我哋間粵德居冇咗喇」、「郭晉安真係好好戲」、「呢吓畀佢整喊咗」、「話晒演技浸咗成三十年，有番咁上下」。

而欲安慰耀祖的麗娟見狀即親自下廚試煮粵德居招牌菜，令閹尖聲悶的耀祖讚不絕口兼重拾笑容，一家四口食飯戲相當溫馨。

該幕陳煒演得出色，除了與「職場女強人」形象判若兩人，簡單幾個甜笑及眼神，已清楚交代了角色慈愛、賢淑等性格特質。