【童黨襲擊】涉掌摑及搶少女手機　5女被告判服務令及感化官籲珍惜家人

▲ 6名被告早前承認控罪，案件今（26日）區域法院判刑。

5女1男14至16歲的男女，涉於2019年於將軍澳寶康公園洗手間內，掌摑及以膠牌擊打1名12歲少女，以及搶去其手機，被控襲擊致造成身體傷害等罪，6名被告早前承認控罪。案件今（26日）區域法院判刑，其中男被告因染疫未能出庭。法官判刑時指，各被告本性不壞，判1名女被告160小時社會服務令，其餘4名女被告感化1年。法官寄語各被告，「我判過好多案，有啲人判判下，個法庭就無人（家人）嚟」，希望各被告珍惜家人的支持。至於案中男被告因染疫未能到庭，押後至8月12日處理。

涉案被告依次為男被告張庭叡（18歲）、5名女被告為鄭靈玉（17歲）、陳柏迎（18歲）、呂子晴（19歲）、鄭愷晴（19歲）及李菀淇（19歲），早前承認1項襲擊致造成身體傷害罪，控罪指6人於2019年5月18日在將軍澳寶康公園女廁內，劫去女子X的1部iPhone，及非法和惡意地襲擊X，致造成其身體傷害。張、鄭靈玉、陳及李另承認1項處理贓物罪，至於6人同被控的搶劫罪則存檔法庭處理，張因檢測呈陽性而未能應訊。

▲ 其中男被告因染疫未能出庭。（資料圖片）

5名女被告親自求情時均聲淚俱下地對父母表示歉意。鄭靈玉指，現任男友及父親均有到場，希望得到父母原諒。陳則承諾日後會努力工作，減輕家庭負擔。呂則承諾不會再犯錯。李則希望藉此對受害人致歉，又表示以後會努力讀書。而鄭愷晴對父母致歉時，庭上亦傳來陣陣哭聲。

法官判刑時指，各被告本性不壞，亦看到在案發後，不論她們或是她們的家人，均承受重大壓力，故此各被告亦應好好改善自身。法官遂決定就本案給予各被告1次機會，就所有控罪判處呂160小時社會服務令，其餘被告則作為期1年感化令，並排期於8月12日對張判刑。

法官判刑後寄語各被告指，「我判過好多案，有啲人判判下，個法庭就無人（家人）嚟」，希望各被告珍惜家人的支持。法官又形容各被告還押的日子是1個試煉，希望各被告有所反省。

法官續指，每個人都會犯錯，但總有妥善的解決方法，將事主帶到洗手間內施暴不能解決問題。法官指，事件中所有人均是受害者，但事件已經過去，希望各被告能留住教訓。

案情指，案發當日下午約3時，張與X在公園內會面，鄭靈玉、陳及1名男子先後到場，鄭靈玉質問X如何認識其男友即張。眾被告其後分別把X推向女廁牆壁輪流掌摑X及用牌打X頭部。其間有途人走到廁所，陳遂關上廁所門，及要求X不再聯絡張及交出手機，X因害怕而答應。隨後再有途人走到廁所，X示意對方報警，5名女被告隨即逃走。

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記者：梁錦麟