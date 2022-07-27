【夫婦關係】攝影發燒友丈夫常約女模私影　太太認為出軌日日家嘈屋閉

▲ 《開心速遞》劇照。

爭辯與溝通的最大分別︰前者是用道理壓倒對方，後者則是透過接觸，雙方可以「看見和被看見」。

「他多次找那些女模私影，電腦中收藏很多女模的泳衣照，擺出誘人姿勢，仍理直氣壯的說自己沒問題！即使沒有上床，但我覺得他所做的已是出軌。」她氣憤地說。

「很多人都喜歡攝影，有人喜歡拍風景，有人鍾情影雀鳥，我只是喜歡拍攝人像。況且只是拍照，除了聘用她們做model的費用，沒有任何性交易，怎可說我是出軌！」聽到太太的指控，他為自己辯護。

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「如果你沒有企圖，為甚麼要她們穿得那麼少？你敢發誓從沒有和她們有任何身體接觸？」還未聽完丈夫的解釋，她已進一步冒火。

面對她愈來愈大的聲綫，他靜了下來。但他的閉嘴並非雙方立場一致，而是彼此不能說服對方，無論是爭拗抑或沉默，同樣是在對峙和僵持。這種由衝突到冷戰的「溝通」模式，原來已成為他們相處的新常態，他們亦承認這情況令他們愈來愈不想跟對方說話。

「當你提及丈夫私影，及看到那些性感照片，你對你們的婚姻關係有甚麼擔心？」我問。「過去兩年，我們的關係愈來愈冷淡，連性生活的次數也明顯減少。」她開始落淚，說不下去。

「外在的憤怒，有時只反映內心有極大憂慮，但往往又難以言明。看見丈夫主動跟其他異性接觸，相比你們逐漸褪色的關係，即使你相信他沒有跟別人上過床，但內心仍有揮之不去的擔心。」我嘗試描繪她的內心世界，希望他看到的不是她的指摘，而是恐懼。她默默地點頭落淚，跟着看見他遞紙巾給她拭淚。他仍沉默，但此刻的沉默已跟先前的不同，他們開始在連繫。

溝通的關鍵不在於說了甚麼，而是在於雙方能夠「看見與被看見」。